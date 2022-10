Kiko Hernández tiene algo que decir a los que aseguran que Fran Antón es su pareja

Kiko Hernández volvía esta semana a Sálvame después de haberse tomado un descanso y su vuelta ha estado llena de titulares. Para empezar, ha llamado la atención su cambio físico. Asegura que se ha hecho un injerto de pelo y hace meses un lifting sin cirugía.

Pero lo que ha generado más titulares es su vida personal, algo de lo que siempre ha sido muy reacio a hablar. “Desde que empecé aquí he tenido dos parejas”, confesaba. Y esas palabras han dado lugar a muchas hipótesis. son muchos los que apuntan a que tiene una relación actualmente con Fran Antón.

“Yo soy el hombre más feliz del mundo. Lo que dije el otro día es lo que hay. Es el director de una obra de teatro que estoy haciendo que se estrena el 28 de noviembre en el Teatro Amaya de Madrid y punto, nada más”, aclaraba Kiko.

No son pareja

“Somos amigos ¿Que quieren insinuar que somos novios, que somos pareja? Que insinúen lo que les dé la gana, a mí me la suda”, añadía.

La sexualidad de Kiko siempre ha generado muchas dudas, él no ha confirmado si le gustan los hombres, las mujeres o ambos, se niega a hacerlo. “¿No quieres? ¿Por jugar?”, le preguntaban. “Porque me da igual”, aseguraba. “He tenido dos parejas y punto”, terminaba.

En cuanto a la reacción de la otra parte implicada a todos los rumores que han surgido en torno a su posible relación, Kiko, desvela que “pasa olímpicamente”. Lo que tiene claro es que no se está aprovechando de la situación.

Retoques estéticos

Otro de los frentes que se ha abierto tras su vuelta es el de los retoques que se ha hecho. María Patiño le aseguraba que le veía muy atractivo, pero le ha hecho ver que nota cambios. Por ejemplo, hace un tiempo no se hubiera imaginado una foto suya en el gimnasio mostrando brazos.

“Cuando empezó la obra, yo me tenía que desnudar y hace un año me apunté a un gimnasio porque yo no tenía brazo ni nada y empecé a cogerlo con ganas porque si me tenía que quitar la camiseta en febrero, tenía que tener por lo menos algo de brazo porque si no, estaba acomplejado. Además, tengo artritis psoriásica que me ha mejorado un montón, que yo no podía enseñar nada de piel”, explicaba como motivos para este cambio.

Eso sí, por mucho que insistan, él asegura que no se ha hecho nada más.