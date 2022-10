Tony Spina se somete a un radical cambio de look y lo mejor son los comentarios de su chica, Marta Peñate

Tony Spina se ha sometido a un cambio de look. Estamos acostumbrados a ver al chico rubio con barba y eso se acabó. Ha compartido un vídeo en mtmad relatando este momento en el que ha decidido cambiar de aspecto. Al principio no tenía muy claro en qué iba a consistir.

“La barba hace que no me lo quito hace unos 10 o 12 años”, planteaba como posibilidad. “Con tus ojos te quedaría bien una raya negra, a lo Miguel Bosé. El pelo rosa”, decía su chica, Marta Peñate, que ha sido la encargada de valorar el cambio.

Claro que, a priori, él se decantaba por lo de la barba. “Amor, y ¿si eres feo?”, se preocupaba ella. “Lo que voy a estar es raro. Cuando estuvimos en la pandemia no me lo quité del todo, pero me la rasuré y parecía que no tenía mentón”, recordaba.

Marta señalaba que su referente para estos casos era David Beckham. “¿Qué me gusta como estilo David Beckham? Sí. Me parece un tío super elegante, un tío guapo, pero es mentira que yo miro cómo se peina Beckham”, admitía.

“Todos los cambios, para bien o para mal, dan un poco de respeto. Entonces, estoy nervioso”, confesaba Tony poco antes de ponerse en manos de Juan Benicio.

“Yo estuve mirando un poquito el historial de cómo había llevado el pelo, el color, sobre todo, y siempre se ha mantenido en una posición muy lineal, siempre ha tenido un estilo muy simple, muy clásico. Entonces pensé que iba a ser muy difícil hacerle cambiar de opinión y, sobre todo, el color. Pero si Tony se piensa que vamos a hacerle cuatro mechas y ya está, va bastante equivocado, así que vamos a proponerle cosas muy guays”, aclaraba el estilista.

“Un rollo Maluma le puede quedar bien, además, estuvo mirando fotos de Maluma”, metía baza Marta que no podía mantenerse al margen.

Después de estudiar varias propuestas se pusieron manos a la obra y mientras, Marta, se dejaba maquillar a lo Kardashian.

Descubriendo el resultado

Finalmente, hemos visto el resultado. “La verdad es que me encanta. Venía con miedo, no sabía con qué me iba a encontrar, pero la verdad es que estoy encantado”, decía Tony al verse.

Faltaba la opinión de Marta que nada más verle se ha echado a reir. Parece que el pelo le gusta, pero el bigote, es otra cosa. “Es como mi abuelo, amor”, le decía tras darle un beso en la boca.

Veremos a ver cuánto le dura sabiendo que a su chica no acaba de convencerle.