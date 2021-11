Marta Peñate, de 'La isla de las tentaciones', se va a casar con Tony Spina

En un momento marcado por los estrenos de la cuarta temporada de La isla de las tentaciones y de Amor Con Fianza, es el momento de anunciar que (por fin) parece que ha triunfado el amor dentro del universo de los realities. Al menos, aunque no haya sido dentro de uno de ellos sí entre dos de sus rostros más reconocidos. Marta Peñate y Tony Spina han anunciado que están prometidos.

La pareja comenzó su relación hace 10 meses, después de que Marta diera por zanjados los flecos de su noviazgo con Lester – que ha superado La última tentación – y de que el italiano terminase con Mayka, también exconcursante de La isla de las tentaciones y del recién concluido reboot (del que también ha salido con Alejandro, su nuevo novio).

Una relación entre la ex gran hermana y el ex Superviviente por la que muchos no apostaban, pero que apunta a que terminará con un final feliz y entre campanas de boda. Tal y como ella ha defendido a capa y espada en sus últimas apariciones televisivas.

Así lo ha anunciado Marta Peñate en un vídeo para su canal de Mtmad, al que ha bautizado como Los estados de Marta, donde ha contado todo sobre cómo ha sido la pedida, que ha tenido lugar en una escapada romántica coincidiendo con su 31 cumpleaños, y en el que no ha dudado en enseñar el anillo de compromiso. "Estoy muy ilusionada y emocionada. ¿Cómo puedo estar tan feliz ahora mismo?", decía la exconcursante pletórica de alegría. "Lo mejor que me ha pasado en la vida ha tardado 30 años en llegar. No sabes cuánto te amo. Te quiero", ha añadido Peñate visiblemente emocionada en toda una declaración de amor a su ya prometido, Tony Spina.

Aunque aún no se sabe cuándo tendrá lugar está mediática boda entre dos de los rostros más populares del universo Mediaset. Tanto, que hasta han pasado juntos por el pisito de Solos. Lo que sí tiene claro Marta Peñate es cuál quiere que sea el siguiente paso: ser papás. “Ahora quiero un hijo", le ha dicho en tono de broma al italiano en un vídeo, mientras él le respondía con actitud de “paso a paso” y “tiempo al tiempo”. Eso sí, el propio Tony Spina ha desvelado en el vídeo que Marta ya llevaba un tiempo preguntándole que cuándo iba a pedirle matrimonio. Por lo que, a juzgar por la eficacia de su estrategia de insistencia, no sería de extrañar que dentro de no demasiado tiempo decidieran ampliar la familia.

¡Enhorabuena a la feliz pareja!