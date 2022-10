Diego Torres se queda impactado con la edad de La Cebolla en ‘Dúos increíbles’

Dúos increíbles sigue teniendo una buena acogida de una audiencia que apuesta por este formato que reúne a talentos veteranos con otros más noveles. Encuentros llenos de sorpresas, como el de La cebolla con Diego Torres.

Ambos coincidían con una pantalla por medio, la voz de él transformada y la imagen de ambos difusa. La joven cantante no dudaba en mostrar su talento cantando su propia versión de Caí de Niña Pastori.

Al argentino, una de las cosas que más le llamaba la atención era lo joven que era. “Esa voz es muy jovencita. Me gustaría saber cuántos años tienes y de dónde vienes”, le decía. Y ella contestaba muy a la gallega: “¿Y tú cuántos me echas? ¿Y de dónde crees que soy?”.

Torres se lanzaba: “Así toda nublada como tengo la pantalla yo te doy 22”. “Oy, oy, oy, oy… por Dios… Yo tengo 17”, reaccionaba ella. “17 años, Dios mío, no pensé nunca encontrar a alguien de mi edad en este programa”, bromeaba el veterano.

“Yo ya no me veo pequeña”, aseguraba ella, “me veo como adulta por todas las circunstancias que yo he pasado y todo lo que he tenido que vivir”. “Creo que es una personita muy especial, un alma vieja en un cuerpo joven”, aseguraba Torres.

Cantando juntos

Finalmente se lanzaban al túnel para cantar juntos una versión de Alba, la canción que Antonio Flores escribió para su hija, la actriz Alba Flores. Una interpretación que convencía a muchos, aunque parece que no lo suficiente a Diego Torres que no pulsaba el botón para hacer match, cosa que sí hacía ella.

Menuda magia la de @diegotorres y la Cebolla con “Alba”, este clásico de Antonio Flores ❤️ ¿Tenemos nuevo dúo?#DúosIncreíbles pic.twitter.com/MG8aajIeR9 — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) October 13, 2022

“Me estoy perdiendo un talento, pero también estoy dándole la libertad a tu talento de que vueles, que tienes 17 años, que tengas la posibilidad de elegir. Que yo estoy muy mal de la cabeza como te habrás dado cuenta. No sé si soy cubano, colombiano o argentino y eso, a lo mejor, te puede hacer daño”, justificaba su decisión.

“No la conocía y luego empecé a tener como información de su talento, de su arte, de la llegada que tiene y de cómo viene haciendo su camino y su historia de vida y eso me atrapó mucho más”, comentaba después.

“Estoy dando la oportunidad a tu talento de que vueles, que puedes elegir” @diegotorres no ha escogido a la Cebolla 💔



¿Con quién se quedará nuestra benjamina? #DúosIncreíbles pic.twitter.com/OdP4Hn3KR1 — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) October 13, 2022

Decisión final

Al final, y ante los pocos matches que se habían producido en el programa, llegó el momento de elegir pareja definitiva y Diego lo hizo. “Indudablemente vengo de otro lugar, pero a mí el flamenco siempre me llamó la atención, siempre me sedujo y me gustó y, de verdad, cuando escuché a Natalia cantar, con 17 años, dije, ‘a ver, a ver, a ver’. Me gusta el desafío de cantar diferentes cosas con ella, salir del lugar de confort que cada uno tiene y poder encontrarnos en canciones donde los dos vengamos de caminos diferentes, pero tomemos un mismo sendero y caminemos juntos. Yo me quedo con Natalia”, decía.

“Sí, sí, tú me quieres mucho ahora, pero me quieres cambiar por Nía”, le decía ella que no se corta un pelo. Y fueron los más votados y volvieron a cantar su canción.

Veremos a ver en qué queda la cosa. De momento, Ainhoa Arteta ha formado equipo con Marta Soto, Antonio Carmona con Nía Correia y Carlos Goñi con Paul Alone.