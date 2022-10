Javiera Mena: “Con ‘Nocturna’ me tocó la época de hacerme mujer”

El pasado 30 de septiembre, Javiera Mena lanzó su quinto álbum de estudio Nocturna, un disco "que habla de amor", de sensualidad y de libertad, a pesar de haber surgido a partir de una revuelta social que ocurrió en Chile en 2020 y un poco antes de la pandemia. "No es un disco que hable de política, pero en Chile hubo un estallido social que fue un punto de partida, no por qué detonara algo dentro de mí, sino porque justo me tocó en esa época. Estaba muy inspirada y nació de estas ganas de escribir cosas sobre gente que lo está pasando mal, con un mundo en destrucción que se acrecentó con la pandemia. Porque al final somos seres humanos, amamos y sentimos pasión. Y esta cosa de la pasión sigue presente en nosotros a pesar de que le mundo se esté cayendo a pedazos".

Es una obra que lleva poco tiempo en manos del públcio pero que, según hemos podido saber por su autora, la acogida hasta ahora "ha sido super buena". "Siento que cada vez me dicen cosas diferentes y una obra cuando es rica tiene diferentes opiniones: a alguna gente le gustan unos temas a otra, otros, así que estoy super contenta", atestigua. Sin embargo, también se muestra prudente: "Yo creo que no voy a saber la recepción real hasta dentro de dos meses".

¿Y cómo se consigue que la historia detrás de estas canciones se mantengan vigentes tras dos años en los que hemos vivido una realidad muy concreta en la que han brotado sentimientos y situaciones que nunca antes habíamos experimentado (cuarentena, aislamiento, encierro)? "Eso es un desafío para mí como escritora. Yo siempre que hago canciones quiero que sean atemporales, por eso no me meto mucho en lo contingente. Es un reto poder hablar del año 1900 como de 2500... El poder habitar contextos y fotografías de las imágenes que van más allá de la época que estamos viviendo", ha comentado.

En cuanto a los referentes musicales que han inspirado este Nocturna, Javiera nos habla de nombres propios como George Michael, Saade o Charly García, así como de bandas como Los Prisioneros o Virus, pero también de géneros musicales concretos como la música de Philadelphia de los años 80, donde predominaba el sonido del bajo.

"Y Siempre está muy presente, a pesar de que no se note, Violeta Parra, que es una folclorista chilena que le cantaba a lo humano y a lo divino, que es un poco lo que yo trato de cantar en mi música. Unir lo más mundano con lo más espirtual y cósmico", ha dicho. Y es que precisamente el cosmos es algo está muy presente en toda su obra, no solamente en Nocturna. "Me crié mirando las estrellas, la luna y los eclipses y me llama la atención cómo nos afectan energéticamente mucho más allá de la astrología. Y, a su vez, me conecta con mis antepasados indígenas que también estuvieron muy conectados con la cosmología. Creo en ello, ni siquiera como algo esotérico que hay que creer o no. Sino que son cosas reales", explica.

Además, al haberse rodeado de diferentes colaboradores, dando como resultado un álbum colectivo, la cantante ha señalado que "después de haber hecho ya cuatro discos previos sola, ya tenía ganas de debatir y conversar sobre narrativas, conceptos y poesía con otras personas". El hecho de abrir la puerta a nuevas voces le ha aportado sobre todo frescura y sabiduría, especialmente de la mano de compañeros tan jóvenes como, por ejemplo, María Talaverano de Cariño o Leti Sala. "Me ayudaron a refrescar ideas,porque despúes de un tiempo uno debe aprender a dejarse llevar por otras personas [...] Y yo aprendo mucho de la gente joven", destaca.

La libertad, un factor clave

Mena considera que, a diferencia con su discografía anterior, este lo ha creado con una mayor libertad: "La experiencia y los años te van dando cosas buenas y cosas malas. Y una de esas cosas buenas que te da es la libertad. Y este disco habla de una mujer libre, que se atreve a amar, a disfrutar de su sexualidad libremente, acostarse a las 7 de la mañana porque ella se lo banca… Al escribirlo y al moverme, yo estaba encarnando la libertad que ahora ya tengo. El concepto sobre encarnar lo resume la carta del diablo en el tarot, y dice que todos tenemos que pasar que pasar por ella. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen hijos encarnan porque viven una experiencia tan fuerte que les hace conectar con la Tierra; ocurre de repente. Y a mí me tocó la época de hacerme mujer con Nocturna, lo cual también tiene que ver con liberarte y encontrar tu persona, tu individuación. Eso es Nocturna pa mi. Por eso tiene cosas oscuras también, de la sombra, pero esa oscuridad bonita, como de trascendencia".

La gira por salas

La artista arranca su gira Nocturna este sábado 15 octubre en la sala Ochoymedio de Madrid ha confesado que ha confesado que tiene "muchísimas ganas de reencontrarme con mi público porque, si bien he tocado más en contexto de verano y de festivales, las salas son sitios a los que me gusta mucho ir, también como fan, porque el tiempo de actuación es más largo y puedo tocar repertorio de otros discos y puedo permitirme momentos más íntimos".

Sobre este y el resto de shows que completará por algunas ciudades de nuestro país, además de visitar entre medias su Chile natal el próximo 29 de octubre en el teatro Coliseo de Santiago de Chile, nos ha descrito que este tour es una vuelta al origen, "a la raíz, que es la música [y las canciones], y no tanto a la parafernalia, aunque tendrá su parte lumínica". Contará con una banda a la que no le faltará ni la flauta travesera ni un saxofón. "Estamos haciendo un trabajo instrumental super bonito", ha añadido. Y, por supuesto, ha asegurado que será "un show variado y bastante nutrido, en el puedes pasar de un momento de llorar íntimamente con una balada a, de repente, estar bailando un 'tecnazo'".

Aunque tiene las expectativas altas y lo espera impaciente, ha instado a la gente a asistir a los conciertos de los artistas independientes, "porque el mercado está super despiadado. Hay unos artistas que te venden miles de entradas y hay otros [los de mi palo] a los que, como a mí, nos cuesta más vender entradas. Entonces, este es el momento en que más necesitamos al fan".

Las preguntas detrás de las canciones

Jugando con algunos títulos de su reciente trabajo, hemos querido conocer un poco más a Javiera como ciudadana y melómana.

¿Cuáles son las luces de ser una chilena lesbiana que reside en Madrid? ¿Y las Sombras?

"Las luces son todas mis amigas. El colectivo de lesbianas es espectacular, pero no solo lesbianas, bisexuales también. Así que esas son las luces: mis amigas, el contexto, la fiestas, la música que está pasando y todo lo que se está removiendo y apareciendo nuevo.

"La sombra es complicada. Tenía a Vox, que muestra un rechazo muy a la cara, pero hay otro tipo de rechazo que está en la sombra y no se ve. Esa homofobia oculta, misoginia y lesbofobia, incluso, es como una mano negra oculta que actúa por detrás y no deja moverte, porque no puedes nombrarla ni la ves".

¿Con qué Diva de la música te perderías en La isla de Lesbos?

"Me gusta mucho Ana Belén. La encuentro tan longeva y tan power... La vi el otro día tocar en un programa de TVE y me quedé con la boca abierta. Me quedaría con ella en una isla de Lesbos por su sabiduría. Quiero aprender de ella y llegar a su edad con ese porte y esa voz, que personalmente me transmite juventud. Quiero su energía y que me enseñe todo, sí".

¿Cuál es tu Debilidad musical?

La cover de Madonna de Angel interpretada por Desire. Me parece espectacular. Le he dado tanto que ya no la puedo escuchar más. Porque me gusta de lo que habla, de un amor bonito: habla de alguien que te entrega algo bonito, que hoy las canciones tratan sobre todo de amores tóxicos y es difícil hacer una canción de un amor luminoso, porque en general las canciones que más le gustan a la gente son de amores complejos, que cuestan, como mi canción Corazón Astral, que tiene un peso. Siento que esta canción encontró algo muy preciado que es como un amor que te hace bien y que esa persona es como un ángel pa ti, que se ilumina todo alrededor. Y no hay nada malo, que todo es positivo. Que yo creo que es lo que hoy se necesita hoy en día también

¿Con qué tipo de música te vuelves Peligrosa (te llevas todo por delante en la pista de baile)?

"Con el reggaetón, obviamente. A mí me encanta a perrear hasta el suelo con mi amigas, mover el culo y pasarlo increible y empoederarnos a través del reggaetón. En Chile se perrea mucho y allí, por ejemplo, puedo ir a una fiesta en la hay tanto ambiente de tecno como de reggaetón, se mezclan [los géneros]. Siento que aquí [en España] eso no pasa. Está muy separado: o hay una fiesta de tecno o de reggaetón. Ah, puedo hacer una yo... Me diste una idea".

Su reciente faceta como productora

"Mis mismos amigos empezaron a pedírmelo porque ya sabían que yo producía mis canciones y me decían 'oye, ayúdame con esto'. Entonces, a base de opinar sobre grabaciones de mis propios productores, me di cuenta que podía hacerlo. Y porque quizá en el futuro no me apetezca tanto salir de gira o estar de cara al públcio. Siento que en algún momento quiero trabajar desde mi casa más tranquilamente y apoyar a artista nuevos que me enriquezcan, que me gusten y ddireccionarlo, porque también soy una rata de laboratorio. Amo el estudio, cada vez tengo más herramiento y estoy más focalizada, así que creo que pa'llá voy. Es más, quiero producir mi próximo disco y que la producción sea 100% mía".

Por qué crear Meni, su propio sello discográfico

"Partió de una necesidad, porque no tenía sello y en Chile no había ninguno para mi música. Entonces, me hice independiente porque, básicamente, no había nadie y proque nunca confié en nadie tampoco. Los contratos eran de cinco discos y me sentía atrapada. Nunca tuve tanta confianza como para darle mis discos a alguien por tanto tiempo. Entonces, primero me fui acomodando, luego firmé un disco con Sony y después volví a la independencia; me gusta la libertad que me proporciona".

"Me encantaría firmar a otros artistas ahora. Creo que me encuentro en ese momento en el que poder firmar a otros y que Meni crezca más allá de mí. [...] Ficharía a artistas de onda queer, de electrónica... que tengan un ímpetu parecido a mi música."