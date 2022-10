Chanel habla de TOKE, su nuevo single: fecha de lanzamiento, coreografía y el porqué del Mundial

La vida de Chanel ha dado un giro de 180º en el último año. Desde que la artista actuó en el Benidorm Fest y consiguió el pase vip a Turín para representar a España en el Festival de Eurovisión, se ha vuelto una de las cantantes del momento. Y es que raro es quien no ha cantado alguna estrofa de su tema SloMo a pleno pulmón.

Su constancia, esfuerzo y perseverancia le han llevado a conseguir el cariño del público que no han parado de pedirle canciones en los últimos meses. Y es que, aunque le puso voz a la última versión de la película de Pinocho, supo a poco y las ganas de escuchar nuevas letras no han hecho más que crecer.

Sabemos que está volcada al cien por cien en lo que será su primer disco, el cual estamos deseando escuchar, pero para sorpresa de todos, este jueves se conocía la noticia de que Chanel volverá a representar a España, esta vez en el Mundial de Fútbol 2022.

La cantante desvelaba que el tema con el que animará a la Selección Española de Fútbol en Qatar se llama Toke, una canción de la que este viernes hemos conocido más detalles en una rueda de prensa con TVE.

Ha sido ella misma quien ha afirmado que no fue una canción que hiciera exclusivamente para el Mundial, pero que es muy especial: "Tiene mucha magia porque fue la primera vez que me metí en un estudio para componer", contaba, afirmando que lo que nació con Leroy Sánchez fue tan bonito que esto le llevó a convertirlo en "el siguiente single".

Chanel en la rueda de prensa de RTVE junto a Luis Rubiales, Domingo Olivo y Arsenio Cañada / Getty / Carlos Alvarez

Chanel ha dejado claro que, a pesar de que le hayan dado esta oportunidad de poder representar a España, la letra sigue siendo la misma que en el primer momento: "Cuando la escuchéis pensaréis que era para el Mundial de Fútbol, pero no. Las cosas suceden así", ha dicho, dejando claro que, a pesar de tanta polémica, tiene muy claro cuáles son sus principios.

Sobre la representación

La catalana ya ha saboreado lo que es subirse al escenario y tener delante a miles y miles de personas. Sin embargo, esto no ha hecho que sus nervios disminuyan: "No es igual que Eurovisión, pero la sensación de masas es parecida. Lo he dicho muchas veces, pero yo soy artista y a lo que yo le puedo dedicar todo mi tiempo es a mi arte y a dar lo mejor de mí".

La representación artística que hizo en Turín ya nos dejó sin palabras, y por lo que hemos podido conocer, esta tampoco dejará indiferente a nadie: "Están todos los bailarines. Calentar mucho los cuádriceps porque hoy vengo en taconeos y no puedo ni andar".

El revuelo que ha causado su nueva canción no ha hecho más que empezar. Y es que son tantas las ganas que tiene su público de escuchar su nuevo tema que, tal y como ha afirmado María Eizaguirre, directora de Comunicación de TVE, será el próximo 24 de octubre en La 1 cuando se pueda ver el videoclip, mientras que el 25 ya estará disponible en todas las plataformas.

Su nuevo fichaje con Sony

El pasado miércoles 5 de octubre, la discográfica Sony Music hacía público la incorporación de Chanel a su lista de artistas. Ahora ha sido el director de Marketing, Domingo Olivo, quien ha querido hablar de su talento: "Es la artista revelación del año", ha subrayado.

Domingo ha confesado que desde que escucharon sus canciones sabían que la querían en su equipo: "Llevábamos meses hablando para que formara parte de nuestra casa".