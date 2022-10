Piso 21 y Danny Ocean nos cuentan cómo es estar enamorado en ‘Felices Perdidos’

Piso 21 y Danny Ocean acaban de sacar la canción que va a sonar en la mayoría de pistas de baile este otoño. Además, se trata de una de esos temas que podrás bailar y cantar pegada a tu crush o dedicar a tu pareja gracias a la letra llena de sentimiento que han creado. Podemos decir que es como Me Rehúso, ese single que, por más años que pasen, seguimos disfrutando como si acabara de salir.

Felices Perdidos forma parte de 777, el nuevo álbum que acaba de lanzar la banda con grandes colaboraciones como la del venezolano. Es una de las uniones más esperadas por el público, que después de escucharla han coincidido en los mismo: “Sabíamos que esta colaboración la iba a romper”.

Tanto Piso 21 como Danny Ocean nos están dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. El intérprete de Fuera de Mercado (un sencillo que muchos bautizaron como una de las canciones del verano) no para de sacar nuevos trabajos. En solitario lanzó BEBE y hace apenas una semana su colaboración con Ozuna, 4:22. Está creando la banda sonora perfecta del público que le sigue incondicionalmente. En el caso de la banda, hace unos días los vimos en directo en LOS40 Urban Stage y ahora nos ponen ritmo al fin de semana con 777.

¿Un vídeo o una auténtica historia?

Junto a la canción hemos podido disfrutar del videoclip oficial, algo que ha gustado a los usuarios que han mostrado el buen recibimiento que está teniendo y lo que les gusta este clip. En él podemos ver una auténtica historia de amor a primera vista entre un trabajador de un hotel y una huésped que viene con su pareja.

A lo largo del vídeo somos testigos cómo el chico se empieza a enamorar de la mujer y cómo no puede dejar de mirarla cuando están en la misma habitación. “Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices perdidos, que nadie venga a opinar en algo que ya estaba escrito”, cantan en el estribillo. Sin embargo, uno de los versos favoritos y que más se está repitiendo en las redes sociales es el que aparece al principio: “Todos le dan like pero yo soy el que le tira la foto, las mejores no las sube esas son solo para nosotros”.

Gracias a la letra y a la mezcla de sonidos que han creado los artistas podemos asegurar que han creado un temazo y un futuro hit que vamos a escuchar en muchas ocasiones como han asegurado los seguidores. Nosotros ya la tenemos en bucle y tú seguro que también.

¿Quieres saber si los protagonistas acaban juntos? ¡Dale al play!