“Soy transmaricabollo”: así se define Amalia, una soltera que ha acudido a 'First Dates'

El programa de citas más conocido de la televisión, First Dates, ha reunido a todo tipo de comensales, que sin quererlo se han acabado convirtiendo en tendencia por sus espontáneos comentarios. Carlos Sobera, que ya ha demostrado en más de una ocasión que disimular no es lo suyo, se ha quedado a cuadros cuando ha conocido a Amalia, que venía con las ideas muy claras en el terreno sentimental.

Su cita, Anta, tampoco se ha quedado atrás y ha cruzado las puertas de First Dates dispuesta a todo para triunfar en la cita. Ambas tenían claro que lo que buscaban era una persona “no binaria” con la que comprender y disfrutar de la vida. Aunque eso sí, no querían relaciones monógamas en las que el diálogo fuese "el hilo conductor”.

Las primeras impresiones parecen que han sido buenas porque "ambes" se han mostrado muy receptivas. Tanto es así que Amalia, sin pelos en la lengua, no ha dudado en explicar abiertamente que le da igual el pronombre que usen para llamarla, mientras no sea “señorita o señora”. En su lugar, ha propuesto otro más claro: “transmaricabollo, todo junto porque si no se anulan”.

Amalia y Anta han hecho match

Algo más relajadas y con las cartas puestas encima de la mesa, las "invitades" han comenzado a charlar gustosamente de aquello que más les apasiona. Tras hacer un repaso por su signo zodiacal y sus hobbies, en el que curiosamente han coincidido y compartido la mayoría, ha llegado el momento de tratar las relaciones y lo que esperaban de ellas. En este sentido, "ambes" han expresado que la comunicación era importante para que las cosas fluyesen, pero que no estarían de acuerdo con practicar relaciones sexuales con sus amigos. Así surgía el primer veto.

El tiempo ha pasado volando para “ambes” y tras descubrir sus compatibilidades, han conseguido relajarse y seguir disfrutando de la velada. Cuando ha llegado el momento de la decisión final, Anta y Amalia han expresado que le gustaría seguir conociéndose fuera de los focos.

Eso sí, han dejado claro que desconocían cuál iba a ser el siguiente el plan. ¿Conseguirá triunfar el amor entre estas dos jóvenes? La chispa ya ha surgido, ahora solo queda seguir poniéndole ilusión y ganas para que acaben sonando los estruendos de los fuegos artificiales.