Green Day anuncia una edición deluxe de su álbum ‘Nimrod’ por su 25 aniversario

La banda de punk-rock más legendaria de todos los tiempos, Green Day, está de celebración. Justo cuando han cumplido 25 años desde que publicaran uno de sus discos más especiales: Nimrod. Por ese motivo, el grupo ha decidido hacer una edición exclusiva del que es su quinto álbum de estudio renombrándolo como Nimrod XXV. En él pretenden rememorar uno de sus LPs más clásicos, además de estrenar nuevas canciones.

Ya a principios de semana se comentó la posible llegada de esta nueva entrega tan especial para el grupo y su club de fans. Aparentemente este nuevo trabajo incluiría alrededor de 50 temas, en el que estarían incluidas hasta 7 canciones que no lograron estrenarse en el lanzamiento original. Por si fuera poco, esta nueva entrega incluye demos inéditas desde los estudios de grabación. Algo que cambia significativamente porque el álbum inicial consta de 18 temas, en el que se incluyen cuatro sencillos muy resonados: Hitching a ride, Good Riddance (Time of your life), Redundant y Nice guys finished last.

Pero en este nuevo álbum Nimrod XXV también habrá canciones nuevas como You irritate me y Tre Polka, además de una nueva versión de Alison, la canción de Elvis Costello que lo petó en 1977. Todavía hay más. Los fans de este grupo también podrán disfrutar de otras 20 canciones extraídas del álbum Electric Factory de Fidadelfia, que versionarán de una forma muy especial. Esta nueva entrega promete dar mucho qué hablar, ya que no solo rememorará algunos de los clásicos de la banda, sino que versionará e incluirás nuevas canciones.

Para disfrutar de él habrá que esperar todavía un poco porque no saldrá al mercado hasta el 27 de enero del próximo año y ¿lo mejor? Es que vendrá cargado de regalos porque incluirá un folleto, un parche y un pase conmemorativo para el backstage. Los amantes del vinilo también contarán con su versión de Nimrod XXV y con algún que otro detallito para el recuerdo.

Una gira mundial

Green Day lleva todo un año encabezando los carteles de diferentes festivales en distintas partes del mundo, como el de Lollapalooza o el de Boulevard of Broken Dreams, por citar solo algunos. Una buena noticia después del parón a causa de la crisis pandémica. Mientras tanto, y para amenizar tu espera, aquí te dejamos el listado de las canciones que incluirá Nimrod XXV:

Nimrod

Nice Guys Finish Last Hitchin a Ride The Grouch Redundant Scattered All the Time Worry Rock Platypus (I Hate You) Uptight Last ride In. Jinx. Haushinka. Walking Alone. Reject. Take Back. King for a Day. Good Riddance (Time of you life). Prosthetic Head.

Nimrod Demos

Nice Guys Finish Last. Place Inside My Head. The Grouch. Walking Alone. Jinx. Alison. Espionage. You Irritate Me. Tre Polka. When It’s Time. Desensitized. Chain Saw. Reject. Black Eyeliner

En vivo desde The Electric Factory 1997