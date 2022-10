Gloria Camila ha llorado mucho tras salir de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Tenía que haberme quedado fuera”

Gloria Camila se convirtió el miércoles pasado en la primera expulsada por la audiencia en Pesadilla en El Paraíso. Ella y Omar Sánchez estaban nominados y un 62% de los votos fueron dirigidos hacia su expulsión.

Este domingo ha pasado por plató para dar la cara ante los muchos frentes que tiene abiertos tanto ella como su familia. Su padre, José Ortega Cano, ha llenado muchos titulares mientras ella estaba en la granja bien por su situación con Ana María Aldón o bien por las acusaciones que hace sobre él Rocío Carrasco.

Por no hablar de Kiko Jiménez del que ella ha hablado en el concurso, llegando a confesar, por ejemplo, que cuando eran pareja tuvieron un aborto.

“A mí me preguntan por mi situación con Kiko y yo hablo de cómo lo vivo y cómo surge cada situación y cómo me dejan. A mí cuando me dejan, él no había dicho nada aún de infidelidades. Dice en Mujeres y hombres después que era por infidelidades. Yo no entro y no contesto, pero es normal que si estás en un concurso y te hablan y te preguntan, ¿por qué yo no tengo derecho a hablar de lo que yo he vivido cuando él lleva tres años hablando de mi familia, de mí y hablando de lo más grande y además con mentiras?”, explicaba sobre sus motivos para hablar.

“Lo que me dolió más fue que hablase de mi familia y de mi vida, de mi padre, que no ha compartido una relación con mi padre, es que era conmigo. Cuando llega ese momento, yo no entiendo y me hundo”, aseguraba.

En cuanto a su confesión más íntima, el aborto, ha admitido que “me salió esporádicamente y natural. Hizo la pregunta y fue como cuando estás en tu casa, con tus amigos y lo hablas. Simplemente, no voy a entrar en ese tema. Hay embarazos que no llegan a cometido y ya está y así fue”.

“No es que no haya superado la relación, es que no he superado el daño que se me ha hecho, estoy en terapia para superarlo”, terminaba reconociendo sobre su relación con el que fue su pareja durante cuatro años.

Sobre Rocío Carrasco

También salió el tema de su hermana, Rocío Carrasco. Nagore Robles le preguntaba si no era capaz de empatizar con su hermana en el tema de que sus ex hayan hecho carrera hablando de ellas. “Es un tema que no te voy a responder porque eso es otra historia. Yo puedo empatizar mucho y, de hecho, muchas veces lo he dicho, que evidentemente no es agradable tener a una persona que está hablando constantemente mentiras, pero no voy a hablar de eso”, sentenciaba firme.

Carlos Sobera le recordaba algunas de las cosas que Rocío Carrasco ha dicho de su padre. "Entro para desconectar, antes de entrar decido no ver ciertos programas, ciertos temas, ciertas cosas, las cuales estoy viendo aquí hoy con vosotros. Pero como o decido no entrar y verlas, no lo voy a hacer estas cosas. Es algo que a mí me afecta, se está hablando de mi padre, cada uno que haga lo que considere, pero yo no voy a entrar y me voy a mantener al margen y no voy a decir nada", insistía en su postura.

Cristina Porta, nueva colaboradora

Cristina Porta debutó este domingo como colaboradora del reality y le sacó a Gloria Camila su confesión más sincera. Confesó que había llorado mucho desde que salió del concurso y su convencimiento de que “creo que debería haberme quedado aquí. Tal y como he vivido la experiencia y lo que estoy viendo, que solo nos estamos quedando con lo malo de una experiencia, creo que tenía que haberme quedado fuera”.

Pero no lo hizo y ahora tiene mucha tela que cortar, que las cosas no han sido calmadas en su ausencia.