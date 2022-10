Juan se queda a cuadros con la llamada de su novia en ‘Pesadilla en El Paraíso’ y Nagore Robles le explica

Juan Alfonso Milán era uno de los nominados la semana pasada en Pesadilla en El Paraíso y al saberse en la cuerda floja, expresaba lo mucho que echaba mucho de menos a su novia, la estilista Paloma González. Y todo eso ajeno a los sentimientos de ella fuera que da por concluida la relación sin que él lo sepa… o más bien lo supiera, porque este domingo se ha enterado de lo que ha estado pasando.

Lara Álvarez le informaba de que habían invitado a Paloma, pero que había declinado la invitación sin dar ninguna explicación. Eso sí, le mostraba los mensajes que ella había compartido en redes sociales.

“Quiero decirle a Juan que estoy muy agradecida por sus palabras y que, realmente, le he amado con toda mi alma. Pero yo, que jamás en mi vida he entendido la mentira, ahora mismo estoy devastada con lo que he vivido en los últimos meses. Cuando salga hablaré con él, pero en estos momentos mi dolor y mi situación no me permiten responder con las mismas palabras. El amor son acciones, no palabras. No me preguntéis más, por favor, yo no estoy nada bien”, rezaba el mensaje que la estilista dejó en sus stories y que ha conocido Juan.

Finalmente, ella ha entrado por teléfono y le ha pedido a Juan que esté tranquilo. Ha reconocido que escribió esas palabras en un momento de dolor y que no tendría que haberlo hecho.

Una conversación complicada

“Te pido perdón por estar tanto tiempo fuera de ti, porque el amor es estar cerca. Yo sufro desde el día uno porque te quiero, nunca te he mentido, yo te amo”, le decía él. Pero ella no podía más que pedirle que hablasen una vez fuera y que si le tenía algo de cariño le dejase colgar.

Pero él insistía en que necesitaba saber si iba a estar esperándole a su salida. “Eso no se habla aquí”, era lo que recibía como respuesta.

“Yo estando tú dentro me he enterado de cosas, entonces, no te quiero joder más, perdón por la palabrota, no te quiero perjudicar más. Por favor, acaba tu programa, estate tranquilo y yo te prometo que me siento a tomar un café contigo y te lo explico. No me hagas estar más aquí, que sabes que yo no lo paso bien con estas cosas y no me gustan porque tengo una sensibilidad que me afectan. Si me tienes un poco de cariño, cuelga, sigue la entrevista con Lara, sigue tranquilo y hablamos a la salida”, añadía Paloma.

Juan le preguntaba si no iba a ser capaz de decirle algo bonito. “Si después de lo que me he enterado te estoy llamando, es mucho más bonito que decir palabras huecas. Mucho más bonito es un acto más que mil palabras”, respondía ella.

Las explicaciones de Nagore

Finalmente ha colgado y Juan no entendía nada. Aseguraba que los días antes de estar en el concurso habían estado juntos con promesas de futuro. Carlos Sobera ha querido dar paso a Nagore Robles para que intentara explicarle lo que ha sucedido fuera.

“La información que nos ha llegado aquí es que vosotros teníais una relación un tanto complicada y a ella le ha llegado una información de que tú has podido estar llevando una doble vida con una compañera tuya de trabajo, una modelo. Ella parece ser que tiene pruebas y es lo que te va a mostrar”, exponía la colaboradora.

“Ella te ha dejado, ha borrado vuestras fotos, subió este mensaje y alguno más. Parece ser que está muy dolida. Me ha parecido muy respetuoso por su parte no decírtelo aquí”, añadía.

“No me gusta que venga gente a hablar de mi vida privada. Paloma y yo hemos tenido una separación poco tiempo. Yo no he tenido una doble vida con una modelo, Paloma lo sabe. Ella y yo, cuando nos hemos separado hemos vuelto juntos, hemos aclarado los problemas y ahora, entrar aquí, todo el miedo que tenía es que haya gente que intente meter cizaña porque Paloma sufre de no estar conmigo, porque es una chica que me quiere, como yo la quiero, y cuando eres una persona mediática, esos son los problemas”, contestaba él ante esta información.

Veremos si este miércoles sale expulsado y puede solucionar estos problemas de pareja o se queda definitivamente soltero.