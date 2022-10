Un casting de ‘Supermodelo’ se hacer viral quince años después: “Aún se escucha el zasca”

Han pasado quince años desde que se emitió la última temporada de Supermodelo. El reality de Cuatro emitió tres temporadas, catapultando las carreras de algunas caras tan conocidas como Alba Carrillo, Malena Costa o Noelia López. El reality también nos dejó momentos tan famosos como la caída de Amparo Gracia al agua en mitad de un desfile o los cambios de looks en mitad de temporada. ¡Todo valía por el show!

Ahora, gracias a Twitter, muchos usuarios han recordado parte de los castings del formato. Y es que, quince años después, vemos las imágenes de otra manera. En el vídeo que se ha hecho viral podemos ver a una aspirante a concursante a Supermodelo enfrentarse a Cristina Rodríguez. La famosa estilista, que luego estuvo en Cámbiame, formaba parte del profesorado de la escuela televisiva. De este modo, Cristina se encontraba junto a otros rostros de la edición en el jurado del casting.

En el vídeo vemos como Cristina se acerca a la aspirante y juzga su vestimenta. “¿Por qué te pones un sujetador sin que se te va si se te ve?”, le pregunta a la joven. “Porque se ve menos y a mí me gusta”, responde la joven. De forma sarcástica, la estilista le dice lo siguiente: “Ay, qué respuesta más buena”.

En ese momento, la joven aspirante le dio una lección a Cristina: “He venido al casting de un programa para intentar entrar y ser modelo. Mientras que no lo sea puedo vestir como quiera y puedo aceptar críticas mientras sean constructivas y no destructivas”, dice la joven.

Siguiendo con el papel de villana, Cristina contestó lo siguiente: “¿Sabes que no permitimos que la gente nos hable como nos estás hablando? ¿No?”. La aspirante a modelo, lejos de achacarse, le contestó que, como todavía no está en el programa, puede seguir hablando como quiera.

“Lo que no aceptamos para un programa de convivencia de tres meses es el egocentrismo, la soberbia y la manía persecutoria de que todo el mundo es malo”, dice Cristina en el vídeo.

La joven, sin duda, termina su speach por todo lo alto: “¿Te has sentido bien dejándome como mala? Para llevar una fusta y subir aquí en plan soberbio hace falta mucho más que llevar una camisa puesta. No me conoces de nada. Vosotros sois los que venís aquí a romper los sueños de las crías y a dejarlas en el baño llorando. Si alguien tiene que hablar de soberbia, prepotencia y egocentrismo no voy a ser yo”.

Un casting muy aplaudido quince años después

Gracias al usuario de Twitter @cruelfns, el vídeo se ha vuelto a hacer viral. De este modo, son muchos los usuarios que han cuestionado la forma en la que se hacían los castings a principios de los 2000’s, donde el jurado solía coger un rol amenazador que llegaba a reírse de los aspirantes.

Estas imágenes en 2022 hubiesen sido duramente criticadas por los medios, poniéndose del lado de la joven aspirante a modelo. De este modo, algunos usuarios han cuestionado este tipo de personajes como el de Cristina Rodríguez en Supermodelo o Risto Mejide en Operación Triunfo. Estas son solo algunas de las reacciones:

“Qué época esa de realitys donde personas como Risto Mejide y Cristina Rodríguez se dedicaban literalmente a humillar para aumentar el share de sus cadenas”

“Lo que no se entiende son las risas enlatadas. La chavala habló con fundamento”

“Una reina”

“¿Es cierto? Menuda maravilla esta muchacha”

“Pero qué reina”

Es cierto que, durante todos estos años, la sociedad ha evolucionado y este tipo de comportamientos por parte de un jurado serían motivo de crítica. Un avance que nos ha beneficiado a todos. De hecho, en ese momento, la propia estilista Cristina Rodríguez solo estaba haciendo televisión.