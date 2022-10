Tina Turner ya tiene su propia Barbie con su icónica melena ochentera

Lleva años retirada de los escenarios, pero Tina Turner sigue siendo un icono en el mundo de la música. El crudo documental Tina o el musical que está triunfando en la Gran Vía madrileña ponen de manifiesto que la vida y trayectoria de la artista siguen importando a todos sus seguidores. Nunca está de más reivindicar la figura de esta grande del rock, y ahora es la muñeca más conocida del mundo la que le rinde homenaje con una edición muy especial.

Tina Turner ya tiene su propia versión de la muñeca Barbie. Lo hace para celebrar los 40 años de su éxito What's Love Got to Do With It, y recrea su icónico look del videoclip: minivestido negro, una chaqueta vaquera recortada, medias de rejilla y tacones negros. La muñeca captura la esencia de Turner, con ese pelo tan característico peinado hacia arriba y otros detalles, como los pendientes de perlas y el collar de plata que usa en el vídeo musical. Obviamente, el característico peinado que Turner puso de moda en los 80 no podía faltar, y la muñeca está dotada de una abundante melena.

"Me siento honrada de dar la bienvenida a mi Barbie al grupo de mujeres pioneras ya representadas y enseñarles a más niños mi viaje", dijo Turner en un comunicado, expresando su emoción ante este homenaje de la empresa Mattel.

Lanzado en 1984, What's Love Got to Do with It le dio a Turner su primer y único Nº1 en solitario en la lista de Billboard, y se convirtió en la canción más importante de su quinto álbum de estudio en solitario, Private Dancer . En ese momento, Turner, de 44 años, era la artista solista femenina de mayor edad en asegurar un número 1.

La canción se mantuvo en lo más alto durante tres semanas y ganó tres premios Grammy, incluido el de grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop femenina. What's Love Got to Do With It también ingresó al Salón de la Fama de los Grammy.

La ocho veces ganadora del Grammy disfrutó de un gran éxito a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 actuando con su ex marido, Ike Turner, pero la pareja se divorció en 1978 después de un tormentoso matrimonio. A principios de noviembre de 2019, Turner asistió a la noche de apertura de The Tina Turner Musical en Broadway, que narra su vida y obra. La cantante se retiró de la actuación después de su última gira, que finalizó en 2009.

Tina Turner - What's Love Got to Do with It (Black & White Version)

La Barbie de Tina Turner se une a Gloria Estefan, David Bowie y Elvis Presley en Barbie Signature Music Series, una colección que celebra el talento de los iconos más grandes de la música.