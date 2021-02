Tina Turner recuerda en el tráiler de Tina el abandono de su madre

Tina Turner será la próxima gran estrella de la música que tendrá documental al más puro estilo producción de Hollywood en los últimos años. Cuando los ecos del éxito de otras producciones como Eso que tú me das de Jarabe de Palo o Framing Britney Spears aún no se han apagado, la artista estadounidense disfrutará del estreno de Tina el próximo 27 de marzo en HBO Max.

Ese es el nombre del documental que la compañía bajo la dirección de T.J. Martin y Dan Lindsay, la producción de Simon Chinn, Jonathan Chinn y Diane Becker. Un gigantesco esfuerzo biográfico y musical que se alarga durante más de medio siglo a nivel musical y más de 80 a nivel personal.

Y nada mejor para conocer a una artista como Tina Turner que sea la propia Tina Turner la que comparta sus recuerdos con todo el mundo. Así lo hará en Tina y así lo hemos podido ver en el primer tráiler del proyecto de HBO en el que la artista de Tennessee ha recordado el abandono de su madre que marcó su vida.

El documental, que fue anunciado por primera vez en el festival de Cannes de 2018, explora la ascensión de Turner hasta la cima, sus éxitos y también sus sacrificios y desafíos personales por los que tuvo que pasar. Todo ello contextualizado en esa década de los 80 donde se fraguó su éxito, para rescatar su valioso legado y rescatar la relevancia que tiene hoy en día.

Para el proyecto, sus autores han contado con entrevistas a familiares y entorno de la artista como Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall o su marido Erwin Bach. A todo ello hay que sumar imágenes nunca antes vistas, cintas de audio y fotos personales

No es la primera vez que se la vida de Turner. La cantante ya ha visto el estreno de un musical sobre su vida y obra, en el que reapareció hace algunos años ya que está retirada de la vida pública, y el documental What's love got to do with it más centrado en su relación con su mentor musical Ike Turner y a posteriori su ex en todos los sentidos tras un infierno personal que seguro que en Tina también da que hablar.