Revive el Básico de LOS40 de Andrés Calamaro presentando ‘Honestidad Brutal’ en 1999

Honestidad brutal es una de las obras cumbre de la discografía de Andrés Calamaro y uno de los exponentes fundamentales en la historia de la música en español. Un disco icónico grabado durante nueve meses en distintos estudios y países, que, en el 2022, 23 años después de su publicación, sigue siendo considerado fundamental en el género de canciones de rock hispano latinas.

Las grabaciones de Honestidad Brutal adquirieron un estatus casi mitológico. Abarcaron nueve meses, recorriendo varios países en quince estudios de grabación diferentes "con una o dos maletas llenas de tapes de dos pulgadas grabadas en velocidad treinta", como señala el propio Calamaro. Su publicación tuvo un impacto enorme en el rock español de la época y su influencia sigue siendo palpable en cientos de grupos y aficionados.

De ahí que, su presentación en directo en el Básico organizado por Los 40 principales, fuera y aún sea tan importante. El 30 de septiembre de 1999, en la sala de las columnas del Círculo de Bellas Artes, el argentino presentó una serie de canciones que se han quedado en la memoria colectiva de varias generaciones. Ahora, con la reedición de esta joya musical, recuperamos este concierto en calidad para disfrutarlo tantas veces como queramos.

Se trató del último concierto que Calamaro dio antes de iniciar su gira por América, y para la ocasión eligió un resumen de las que habían sido sus más aclamadas actuaciones hasta el momento. Musicalmente un lujo, los solos de armónica y guitarra fueron parte esencial del show. A continuación, podrás escuchar todas y cada una de las canciones que pudieron escucharse en ese gran concierto del que no nos olvidamos.

Jam on session

Un inicio apoteósico en el que Calamaro salió al escenario con toda la fuerza que le caracteriza. Guillermo Martín y Gringui Herrera (guitarras), Candy Avelló (bajo), José Bruno (batería), Ciro Fogliatta (piano y órgano) y el propio Calamaro formaron la banda que durante la primavera y verano de 1999 se dedicaron a presentar Honestidad brutal, y así llegaron al Círculo de Bellas Artes con este grupo de músicos más que talentosos.

Andrés Calamaro - Jam on session (LOS40 Básico 1999) | LOS40 Music

Los aviones

El quinto corte de Honestidad Brutal se empezó a grabar en buenos Aires, en el Hotel Plaza Francia, búnker elegido por Andrés, donde pasaban eternas jornadas de grabaciones con sus músicos y amigos. Explicaba el autor en una entrevista: "Es una canción especial, parece una bossa ova. Está grabada sin amplificadores siquiera. Con unos pocos micrófonos y un DAT, desoyendo incluso nuestros propios discursos respecto a grabar". Los aviones son protagonistas de sus múltiples viajes durante las giras, y más de una letra habrá sido escrita a 10.000 pies de altura, con el insomnio como uno de los problemas recurrentes del músico.

Andrés Calamaro - Los aviones (LOS40 Básico 1999) | LOS40 Music

El día de la mujer mundial + I shot the sheriff

"No entendí si ibas a ser libre o esclava, no entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba. Soy grande pero tengo algo que aprender, es el día mundial de la mujer", plantea Andrés Calamaro este tema, que no ha dudado en publicar en sus redes sociales para reivindicar los derechos de las mujeres durante el 8 de marzo.

Andrés Calamaro - El día de la mujer mundial / I shot the sheriff (LOS40 Básico 1999) | LOS40 Music

Recordamos este gran concierto publicando el vídeo oficial de esta cita imprescindible de Andrés Calamaro con LOS40, en el que músico interpreta los mayores clásicos de su carrera.