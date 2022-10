Rosalía se somete a un cambio de imagen con ayuda de La Goony Chonga y los fans alucinan

A Rosalía le encanta experimentar, tanto en lo musical como en lo estético. De lo primero encontramos la prueba más evidente en su disco Motomami y de lo segundo, en sus múltiples apariciones públicas durante sus conciertos, desfiles de moda o, sencillamente, yendo a por un café a la vuelta de la esquina.

Sabemos que la catalana se atreve con todo y, lo último que ha hecho ha sido convertirse en una cantante urbana a la que admira y sigue muy de cerca: La Goony Chonga. Desde hace un año, la joven americana lleva a cabo una serie de vídeos titulados Chongafied en los que escoge una artista como modelo y la somete a un cambio de imagen al completo bajo el criterio Chonga.

En esta ocasión, la intérprete de Candy ha sido la elegida por los fans para someterse, de forma exprés, a un cambio de look. "Dime, ¿tú estás ready?", le pregunta, a lo que una Rosalía al natural, ataviada con una bata roja, contesta mientras come pizza: "Yo estoy muy ready".

De este modo, ambas se han puesto manos a la obra. ¿Y qué se necesita para ser La Goony Chonga por un día? Extensiones de cabello que llegan por debajo del ombligo, ropa ajustada, una sombra de ojos llamativa, pestañas postizas, unos aros y unas gafas de sol grandes, y un complemento con el que la estrella de Sant Esteve Sesrovires está muy familirizada, aunque no estén presentes durante esta etapa musical: las uñas de gel.

Después del proceso, la de Miami ha mostrado el resultado final de su gran obra, no sin antes señalar lo bien que se lo ha pasado haciendo este makeover: "Rosalía acaba de ser 'chongafied'. Ahora es mi prima", afirma. El vídeo ha causado tal revuelo que las reacciones por parte de los fans no se han hecho esperar: "Ahora colaboren", han pedido muchos; mientras que otros lo han flipado. "La chonificación de Rosalía", "El crossover más inesperado y más necesitado", "Me muero", han comentado.

La Goony Chonga en las playlists de Rosalía

Durante la pandemia, Rosalía compartió una playlist en Spotify en la que hacía referencia a los temazos que pondría si fuera la anfitriona y encargada de la música en una buena fiesta.

En esa lista de reproducción "Lo q pincharía si fuera DJ hahah' encontramos, entre otras, la canción Duro 2005 de La Goony Chonga. Además, ambas salen bailando y cantantando en el vídeo de la serie 'Chongafied'.

Por tanto, este crossover tan inesperado para los fans de ambas cantantes no ha pillado por sorpresa a muchos, pero sí ha despertado las ganas de colaboración. Y a ti, ¿te gustaría escuchar un tema conjunto de estas dos reinas?