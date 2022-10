Mario reacciona a la hoguera de confrontación de Laura en ‘La isla de las tentaciones’ y la audiencia también

Una de las parejas que más problemas está teniendo en La isla de las tentaciones es la formada por Mario González y Laura Casabelas. Ya desde el inicio dejaron patentes sus problemas de pareja cuando él no quiso despedirse de su chica por un enfado.

Una vez en las villas, cada uno de ellos encontró rápidamente una fuerte conexión con alguna tentación. En el caso de Laura, la hemos visto besarse con Adrián. A Mario le hemos visto íntimamente ligado a Valeria.

En el próximo programa veremos cómo Sandra Barneda se acerca a la villa de los chicos para decirle a uno de ellos que su chica no está bien y ese no es otro que Mario.

Reacción de Mario

“No me lo esperaba”, le dice a la presentadora cuando le dice que es con él con quien tiene que hablar. “No entiendo nada. Yo la veo disfrutar y que ahora me digas que está mal, eso me cae todo lo que pensaba de que le daba un poco igual nuestra relación”, explica.

“Laura ha pedido una hoguera de confrontación porque necesita hablar contigo urgentemente”, le dice Sandra. Mario no tiene claro qué quiere decirle, “esta chica me descoloca, pero puede ser por lo del chico este, Álvaro, que quiera darme explicaciones”.

Cuando Sandra le pregunta si cree que su chica está mal solo por lo de Álvaro él añade, que también habrá visto imágenes suyas que no le habrán gustado. En cuanto a si le da miedo perder a Laura, la respuesta es clara: “Sí”.

La hoguera de Laura

En su última hoguera, Laura explicó que, si se hubieran despedido de otra manera, quizás no se habría dejado llevar por lo que ha sentido por Adrián. “Sentí que era una excusa para que pasara lo que está pasando”, aseguraba en referencia al acercamiento de Mario con Valeria.

“Me arrepiento de los besos en parte porque me dejo llevar y a lo mejor él no cruza esa línea, entonces siento que le estoy dando la razón”, le contaba a Sandra.

No quiso ver imágenes de su chico. “No necesito ver imágenes, lo que necesito es ver a Mario. Quiero preguntarle mirándole a los ojos si me quiere”, pidió.

Ahora queda ver si Mario acepta acudir o no a esa hoguera de confrontación. Si no acude, para Laura se habrá terminado la experiencia.

La hoguera de Mario

Además de ver esta hoguera de confrontación, nos queda por ver la hoguera de Mario. En el debate hemos visto un avance.

“Ahora mismo, más que la conexión entre Adrián y Laura, es la conexión que he llegado yo a tener con otra chica en la villa, con Valeria. Sinceramente, no veo la misma conexión o que se atraigan tanto como nos podemos atraer Valeria y yo, por eso me da miedo que ella empiece a actuar por quedar un poco por encima de mí”, expresa antes de ver las imágenes.

“¡Qué falsa!”, le escuchamos decir entre risas cuando está viendo las imágenes de su chica. “¡Qué mala! Sí, pero, pero…”, comenta sobre lo que está viendo. Y una vez acaba, lo resume todo: “Justo lo que no quería ver. No quiero a una chica así a mi lado. Yo creo que no se ha reído de mí una persona más en mi vida”.

Está claro que esta pareja tiene muchos frentes abiertos por resolver, pero la audiencia lo tiene claro, no les convence ninguno de los dos.

Queda mucho por resolver en esta pareja, veremos en qué queda la cosa con una hoguera de confrontación pendiente.