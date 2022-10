Gala Arias, la mujer más envidiada tras las palabras de su chico, Pepe Barroso, en ‘MasterChef Celebrity 7’

Pepe Barroso ha logrado conquistar a gran parte de la audiencia de MasterChef Celebrity 7 y se ha convertido en el favorito para muchos. Esta semana vivía un gran momento ante la noticia que le daba Jordi Cruz.

“El mejor plato lo ha elaborado un aspirante que tenía ganas de hacer un plato para impresionarnos a nosotros y lo ha conseguido con una réplica perfecta. Tanto, que su plato va a estar durante toda la temporada en el restaurante MasterChef de Madrid", anunciaba el juez.

Momento de emoción que Pepe ha querido aprovechar para hacerle una corrección al chef: “Te voy a corregir, porque antes has dicho que ha habido un antes y un después con mi niño, pero no es así. El antes y el después ha sido por la persona que lo ha tenido. Sobre todo, por eso, por todas las madres que están detrás echando horas y muchos de nosotros no vemos".

Cosas de padres

Pepe y Gala Arias tienen un niño pequeño en casa y no ha dudado en compartir el rifirrafe que tuvieron la noche antes del programa. "Estaba el niño llorando obviamente, un momento de estrés a altas horas de la noche. Yo tuve un gesto malo... Y ella cogió al niño, se levantó y se fue. Le dije 'oye, no quiero que vuelvas a hacer esto porque yo quiero formar parte de todo por lo que estamos pasando'...y...va por ella", contaba incapaz de contener la emoción.

No estoy llorando, es que se me ha metido algo en el ojo.



Pepe Barroso le dedica este plato a su pareja. #MCCelebrity



"Soy una persona muy familiar. Siempre he querido formar una familia, pero también me daba mucho vértigo. Ver a Gala en esa postura tan maternal, cómo se ocupa, cómo antepone todo a ella. Eso, hasta que no lo vives en primera línea...", reflexionaba.

Y él lo está viviendo en primera línea y lejos de sacar brillo a su labor de padre, ha querido darle su lugar a la madre y eso ha sido muy aplaudido por la audiencia.

De momento, continua en el programa.