María Zurita tiene que dejar de cocinar, al borde del desmayo en ‘MasterChef Celebrity 7’

La última prueba de exteriores de MasterChef Celebrity en el Parque Madrid Río de Madrid, no ha sido fácil. Para empezar, Norma Duval se ha encargado de una triple capitanía y le ha venido grande. Pero el momento más crítico ha llegado en el equipo azul que estaba formado por Nico Abad, María Escoté y María Zurita.

En un momento dado, María Zurita le ha dicho a su compañera que se estaba mareando. Se ha puesto a beber agua para ver si se le pasaba. En ese momento, pasaba por allí Lluís Mengual, ganador de Maestros de la costura 4, que iba a saludar y se ha tenido que quedar.

Mientras los viejos conocidos se saludaban efusivamente, Zurita ha tenido que abandonar su lugar en la cocina. “He empezado a ver doble. Me temblaban las piernas, me temblaba todo. Nadie me oía, yo creo que no tenía ni voz. He estado a punto de desmayarme", contaba después, una vez se había recuperado.

El que se ha mostrado muy preocupado ha sido Xavier Deltell que no dejaba de preguntar por ella. Norma le informó de su mareo, pero se centró en la cocina sin darle más importancia.

Pidiendo disculpas

Ha salido de la cocina y ya al final se ha dirigido a sus compañeros. "Quería pedir disculpas a mis compañeros, porque las dos elaboraciones fallidas que has mencionado eran mías", le decía a Jordi Cruz tras su valoración de la prueba.

"¿Por qué llevas tan mal ponerte mala?", le preguntaba el chef. "No me gusta dejar a la gente colgada", respondía ella., “en mi casa me han educado siempre para esforzarme al máximo y para dar el máximo de mi potencia. Estoy intentando dar el 110%, lo que pasa es que todavía no se nota".

Súper emocionada María Zurita con la montaña rusa de emociones que ha supuesto este reto #MCCelebrity pic.twitter.com/cZ6FHdm8vv — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

Y no podía dominar la emoción, sobre todo, al verse tan arropada por sus compañeros.