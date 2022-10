Norma Duval se va de ‘MasterChef Celebrity 7’ lanzando zascas

Norma Duval, Nico Abad o Daniela Santiago. Los tres medían su talento en la cocina en la prueba de eliminación. “El aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef es Norma”, decía finalmente Pepe Rodríguez.

“Nico, Daniela, es verdad que vuestros platos tenían defectos, pero es verdad que estaban buenos, se podían comer y había mucho más trabajo que en el plato de Norma, pero si queréis continuar en MasterChef hay que darle un pasito más”, les recomendaba el chef.

“Un poco triste por la partida de Norma, pero lo ha defendido como ha podido, lo ha hecho muy bien, es una señoraza y yo la quiero muchísimo”, aseguraba la actriz de La Veneno ante su partida.

La despedida

No dudó en asegurarle a Pepe y Jordi que se llevaba un recuerdo maravilloso de ellos, menos de Samantha con la que confiesa que ha tenido menos trato. “Con Samantha casi no he tenido tiempo de nada. Jordi he estado mucho con él en los exteriores y para mí ha sido muy especial”, añadía.

Se trataba de su primera prueba de eliminación y no ha logrado superarla. “Es normal. Yo no cocino tan bien como otros compañeros, pero lo que ha conseguido MasterChef conmigo de que yo cocine, eso es un auténtico milagro. Yo pensé que me iba de este mundo sin tocar un cazo. Solo por eso, para mí ha valido la pena”, valoraba la vedette.

“Una experiencia increíble. Una experiencia dura, difícil, única, diferente… No hay nada más duro en la vida que cuando tú no controlas todo y yo en mi trabajo lo he controlado siempre, todo, entonces estaba segura. Aquí me he notado muchas veces insegura”, reconocía.

En cuanto a su favorito para ganar, dejaba claro que Manu Baqueiro, no, y se decantaba, como ya habían hecho otros compañeros antes, por Isabelle Junot, aunque sin perder de vista a María Zurita.

"MasterChef ha sido una experiencia increíble, única y diferente. Jamás me habría imaginado estar en un programa de cocina siendo tan mala cocinera". Norma Duval se despide de las cocinas de #MCCelebrity

Plato no conseguido

El zasca para Manu Baqueiro viene porque él ha sido el que le ha dado 40 minutos de plazo para elaborar su plato al ser el mejor cocinero en la prueba exterior. Un tiempo que le ha parecido insuficiente.

Había que preparar un plato con el plátano como ingrediente principal. En la elaboración se ha encontrado con algún inconveniente y ha tenido que reinventarse por el camino. Pero no ha conseguido el objetivo.

"Es que ni siquiera está la presencia del plátano. Es una pena, es tan chiquitín lo que se ve... Encima el plátano está mal frito", valoraba Mariló Montero, invitada en la prueba.

Así llegaba el momento de decir adiós a una de las concursantes más polémicas de esta edición que ha tenido enfrentamientos con muchos de sus compañeros y que, como ella misma reconocía en el programa anterior, no se ha sentido integrada.