Lara Álvarez anuncia una sanción grupal en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Se avecinan sorpresas en Pesadilla en El Paraíso. Este miércoles entrarán cuatro nuevos aspirantes a granjeros que cambiarán las cosas en la granja. Y parece que ese aporte de nueva energía vendrá bien en el programa porque los antiguos concursantes empiezan a flaquear.

Omar Sánchez ha ganado esta semana el bastón de capataz, pero antes de celebrarlo, le ha llegado una mala noticia. No sólo a él sino a todos los concursantes.

Parece que tantas semanas aislados les está empezando a pasar factura y están cada vez más relajadas respecto a sus obligaciones y tareas diarias y eso, la organización no se lo va a perdonar.

Así que, Lara Álvarez ha tomado la palabra para recordar que, “desde hace mucho tiempo llevamos recordando que cerréis la puerta del corral de las gallinas, no lo estáis haciendo. Estáis poniendo en riesgo a las gallinas, es una tarea que estamos haciendo nosotros, que ya no podemos cómo asumir y que no sabemos cómo recordaros".

Sanción

Desde el principio del programa, la presentadora les ha dejado bien claro que los reyes de la granja son los animales y que su bienestar tiene que primar por encima de cualquier otra cosa, y parece que no está siendo así. Y eso tiene consecuencias.

“Hay una sanción colectiva para todos, os vamos a quitar la sal y el azúcar. Los animales son lo más importante aquí en Pesadilla en El Paraíso”, les anunciaba. Y parece una tontería, pero son dos ingredientes básicos en una cocina donde la escasez está a la orden del día y la sal y el azúcar les sacan de más de un apuro.

Veremos si esta llamada de atención les sirve para ponerse las pilas y atender mejor sus tareas o sirve para generar más enfrentamientos entre los granjeros.