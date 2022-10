Pablo Pisa alude al secuestro de Steisy para parar las críticas hacia ella en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pablo Pisa es el chico de Patricia Steisy y no lo está pasando nada bien desde que ella entró en Pesadilla en El Paraíso. Aunque presumen de ser una pareja de mente abierta, lo cierto es que su comportamiento en la granja no le está gustando mucho.

No dudó en ir hasta allí para decirle a su novia que no le gustaba nada su acercamiento con Dani García. Pero ella, no parece muy dispuesta a cambiar su actitud y sigue protagonizando momentos muy hot.

Por no hablar de los enfrentamientos que está manteniendo con media casa con su desmedida forma de reaccionar. Todo eso le está valiendo un aluvión de críticas que se multiplican en redes sociales a buen ritmo.

Eso le ha llevado a compartir un comunicado en sus stories pidiendo un poco de comprensión. Las primeras palabras iban dirigidas a su chica: “Amor, la gente no te entiende y entiendo perfectamente que no te entiendan. Yo que vivo contigo sé cómo eres y el fondo tan increíble que tienes. Mucho has vivido y pasado en la vida que te ha creado esos monstruos que no sabes ni puedes controlar”.

“Ojalá salgas pronto de ahí y puedas volver a la tranquilidad de casa que tanto bien te hace. No defenderé lo indefendible, te lo dije antes de que te fueras. Hay cosas que no están bien y te equivocas mucho. Solo deseo que esta experiencia no te remate del todo. Aquí fuera tu garbanzo te espera y te quiere”, concluía el primero de los textos.

Comunicado

Pero ha habido más y mucho más explícito. “Se piensan que te conocen porque sales en la televisión. Pero nadie sabe cómo eres ni el porqué de las cosas. Cuando a un perro lo maltratas, lo normal es que muerda por miedo. Y cuando hablo de maltrato, hablo de muchos tipos de maltrato. Patricia fue secuestrada dos años. Violada. Torturada, no os imagináis hasta qué punto. No estoy exagerando ni frivolizando. Su vida ha sido durísima y nos pondríamos las manos en la cabeza con su historia", escribía.

"No justico cómo actúa porque no está bien hecho. Pierde las formas, grita, insulta y falta al respeto. No controla la situación. Es una persona maravillosa con un fondo increíble, pero tiene heridas y traumas que le han destrozado la cabeza. Ella es consciente y lucha a diario por salir de ahí y estar bien", añadía no justificando el comportamiento de su chica, pero sí, poniéndolo en contexto.

"Una experiencia como esta está llevándole al límite y sacando quizá lo peor de ella. No sé hasta qué punto puede afectarle esto a su vida. Saldrá de allí, le costará, pero volverá a estabilizarse. Y yo estaré aquí para darle la mano y acompañarle hasta el fin del mundo", aseguraba sobre su disposición a esperarla a su salida.

"No pido que se la entienda, no pido que se la defienda, ni que se la permita nada extra. Se está equivocando y se está sobrepasando. Pero, por favor, solo pido respeto para una persona luchadora que tiene un trastorno mental y eso no le hace ser mala persona. Porque no lo es. Es la persona más bonita que he conocido nunca, aunque tenga un demonio contra el que lucha todos los días", terminaba.

Habrá que ver cómo evoluciona el concurso y será el tiempo el que diga si ha sido beneficioso para ella o, todo lo contrario.