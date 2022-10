Cristian y Ana, la nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 5’ con un divorcio por medio

Cristian llegaba a la hoguera de las chicas en La isla de las tentaciones 5 para cambiar las cosas. Peor no llegaba solo, sino bien acompañado de su pareja: Ana. Su llegada, para empezar, ha supuesto la salida de otra de las parejas, aunque todavía no sabemos cuál.

Mientras esperamos la decisión de las chicas, hemos podido conocer mejor a esta nueva pareja que lleva dos años y medio de relación. Llegan al programa para ponerse a prueba y superar su problema de celos.

Ana confesaba estar muy nerviosa “porque yo soy muy desconfiada y uno de los motivos por los que entro realmente es porque no confío en él”. Sandra Barneda le pregunta a Cristian si sabía de dónde venía esa desconfianza: “Es por todo lo que sabe de mí, por alguna infidelidad con alguna pareja que he tenido”.

Cuando la presentadora le preguntaba sobre el inicio de su relación, él no ha dudado en admitir que “estaba casado. La conocí y al poquito me divorcié”.

En cuanto a su relación en el tiempo que llevan juntos, Ana asegura que “ha tenido subidas y bajadas”. “Tenemos muy pocas broncas”, añadía él, “pero las que tenemos son muy fuertes”, remataba ella.

Ambos negaban haber sido infieles en esta relación, aunque ella no pondría la mano en el fuego por él, a diferencia de lo que sí haría Cristian por ella.

“Siento mucho por él, vivo con él, tengo unos planes de futuro con él y si me fuera infiel me partiría”, decía ella antes de la despedida.

Despedida

Estas separaciones no son fáciles. “Pórtate bien, acuérdate de mí”, le decía ella a su chico entre lágrimas. “Ya sabes que esta oportunidad va a ser la última. Si a mí me fallas ya no hay vuelta atrás. Me conoces, lo sabes, soy radical. Me da miedo que por un calentón te olvides de mí, que no me eches de menos, que no te des cuenta de lo que tienes y que lo pierdas”, añadía.

“Tranquila que no va a pasar. Si yo he cambiado mi vida por ti, si no soy ni la sombra de lo que era”, le decía antes de empezar a besarse como si no hubiera un mañana y dejando claro que, si alguno fallaba, se quedaba sin perro.

Veremos si logran resistirse a las tentaciones.