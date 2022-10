Zac Efron cumple 35 años: así ha cambiado el chico Disney a lo largo de los años

Zac Efron es uno de los actores más reconocidos en el mundo gracias a Hihg School Musical, película en la que comenzó siendo un apenas un adolescente. Sin embargo, este 18 de octubre cumple 35 años. Sí, has leído bien. Parece que fue ayer cuando le vimos por primera vez con Vanessa Hudgens bailando en una azotea mientras llovía y se prometían un amor verdadero.

Pero el niño se ha convertido en un hombre y ahora aprovechamos la ocasión para celebrar este nuevo cumpleaños recordando sus principales películas y en las que pocos saben que aparece, su evolución como actor o algunos de los momentos más difíciles de su vida, como el accidente con el que se ha visto obligado a cambiar su apariencia por completo.

De High School Musical a Yo me encargo de la Cerveza

Aunque todos conocemos al actor por su papel en la mítica película de Disney, Zac comenzó años antes en diferentes series como Firefly, El Guardián o Urgencias, donde apareció en diferentes capítulos. El salto a la pantalla grande lo hizo en 2004 con Un Viaje Inesperado, dos años antes de convertirse en Troy Bolton.

Zac Efron junto a sus compañeros de High School Musical, 2005 / Michael Bezjian/WireImage

Sin embargo, el chico bueno cambió completamente de papel, pasando de ser un niño enamorado a un adolescente fiestero que no deja dormir a sus vecinos y se mete en líos, como sucede en Malditos Vecinos y Baywatch. Pero su lado romántico nunca desaparecerá, por lo que también ha participado en proyecciones como en Cuando te Encuentre o Más Allá del Cielo. Con todos estos protagonistas ha demostrado la versatilidad que tiene a la hora de actuar y que es capaz de ponerse en la piel de cualquier persona.

Sus momentos más duros

Aunque en la vida de los actores o famosos todo parezca perfecto... no es así. En el caso de Zac pasó por una etapa de rehabilitación para luchar contra su adicción al alcohol y a la cocaína. Él mismo confesó que ha sido gracias al deporte y a sus rutinas de ejercicio que se ha podido mantener sobrio y no recaer en viejos hábitos que no eran buenos para él. Por ello se mudó a Australia y se alejó de Hollywood: “Soy un hombre ambulante que transita con una camioneta de un lugar a otro. Me dedico a viajar, disfrutando de la naturaleza, caminando por el bosque y acampando. He dejado de tener apego a las cosas materiales, viajo con lo justo y disfruto con mi vida de otra manera”, confesó en una reciente entrevista.

Zac Efron, 2022 / Rodin Eckenroth/Getty Images

Otro de los momentos más duros que ha tenido que vivir ha sido el causante del cambio de rostro que ha sufrido, algo que impactó mucho a sus seguidores. La razón de esta transformación fue un accidente que casi le quita la vida. Lo que ocurrió fue que resbaló y su cara se golpeó con una fuente granito, que le rompió la mandíbula. Él mismo relató que, cuando se despertó, sintió el hueso de su barbilla colgando, lo que ha requerido tratamientos y rehabilitación en su cara: “Los maxilares crecieron. Simplemente se hicieron muy, muy grandes” explicó tras descubrir que no recuperaría su rostro anterior.

Pero se haga lo que se haga, para nosotros seguirá siendo uno de los mejores actores y que más miradas capta cuando pasa. Además, no podemos olvidarnos de que vuelve a aunar su faceta actoral y musical tanto en Hairspray como en The Greatest Showman

A ti, ¿qué etapa de Zac Efron te gustó más?