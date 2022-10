Drew Barrymore confiesa por qué no ha mantenido relaciones sexuales en 6 años con una interesante lección

Que Drew Barrymore es una profesional de lo más completa no lo duda nadie, sobre todo, echando un ojo a su blog. Allí vuelca sus pensamientos más profundos, aunque el último ha llamado especialmente la atención a mucha gente por tratar el tema de su abstinencia voluntaria de sexo.

En una extensa publicación titulada Los rebeldes que aman, la protagonista de Santa Clarita Diet empezaba de manera fulminante hacia su tema: "El otro día llegué a entrenar y una mujer dijo: "te pareces a Drew Barrymore, excepto porque tú pareces tener salud mental y además... ¡Ella odia el sexo!" No sabía de qué me estaba hablando".

Según continúa el texto, la actriz cayó en la cuenta de que la mujer se refería a unas declaraciones que dio en televisión sobre otro talentoso y joven actor -al que no nombra directamente, pero se refiere a Andrew Garfield- que renunció al sexo durante medio año por prepararse un papel. En otro punto de su vida le podría haber parecido mucho, y de hecho, se lo parece para alguien de la edad y porte del segundo Spider-Man del cine; pero no para ella.

Su visión actual del sexo

"A mis casi 48 años, tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad a cuando estaba madurando. Mis padres no fueron modelos a seguir y me junté con gente de manera adulta desde muy temprana edad. ¡Estaba busando compañía! ¡Validación! ¡Emociones! ¡Placer! ¡Hedonismo! ¡Diversión! ¡Y aventuras! Ahora, ya que no puedo coger una máquina del tiempo y cambiar mi historia, elijo mirarlo a través de una lente positiva, ¡porque es lo que he vivido! Una vida plena y muy rica", prosigue, notablemente emocionada.

La separación con el padre de sus hijos dice haberla hecho "cauta", cambiando el enfoque que tiene sobre el amor cuando se trata de ella y sus hijas. Y eso tiene claro que "no incluye a un hombre". Su terapeuta le dijo que el sexo no era amor, sino "la expresión del mismo", una frase que confiesa haber buscado toda su vida para encontrar la diferencia entre ambas.

Y es que desde su separación no ha "podido" tener una relación íntima. Eso sí, se ha centrado en trabajar en sí misma y aprender qué es la crianza de sus hijas, un aspecto nuevo que no contemplaba durante su madurez, y donde admite haber tenido muchas "curvas de aprendizaje". Eso sí, es su prioridad más absoluta: "No soy una persona que necesite sexo. Soy alguien que está profundamente comprometida con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo".

Aun así, quiere recalcarlo, posiblemente para todos esos lectores que entiendan lo mismo que la mujer de su anécdota inicial: "Y que conste: ¡no odio el sexo! Simplemente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo no son lo mismo", relata, dejando ese concepto como su enseñanza más importante.