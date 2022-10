Aitana y Miguel Bernardeau desvelan los detalles de su relación: ¿quién dio el paso primero?

Sin duda alguna, Miguel Bernardeau y Aitana se han convertido en una de las parejas del momento. El actor y la cantante han ocupado las portadas de todos los medios desde que se hizo pública su relación, que conquista a cada vez más personas. Ahora su amor va a llegar a Disney+ de la mano de La Última, una serie protagonizada por ambos y en la que Aitana va a dar a conocer su faceta como actriz.

Para celebrar su estreno el 2 diciembre de este año, Aitana y Miguel han protagonizado la portada del número de noviembre de la revista Vanity Fair, en la que demuestran tener una complicidad inquebrantable. Se han querido sincerar también en una entrevista, donde han compartido algunos de los detalles más íntimos de su relación.

Una de las informaciones que hemos podido conocer está relacionada con el inicio de este romance. ¿Quién fue el primero en dar el paso de establecer contacto con el otro? Nada más y nada menos que Miguel. "Yo vi Élite y quise que me escribiese porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 29 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracais'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", desvela Aitana. "Creo que la vida nos juntó", añade el actor.

Si alguna vez te habías preguntado cómo es trabajar con tu pareja, ellos lo tienen claro: no es tan dramático como muchos lo pintan. "Yo pensaba que iba a ser difícil para mí, no por discutir o no, sino porque al final trabajar con tu pareja... Nunca lo había hecho, pero me ha parecido una experiencia preciosa", señala Bernardeau. "En ese momento teníamos que olvidarnos de que somos pareja, dejar de lado esa dinámica y ser simplemente compañeros. Nada más", declaran ambos al unísono.

Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto.

El actor aprovecha para deshacerse en halagos y piropos sobre su chica, que ha afrontado un nuevo reto frente a las cámaras. "Estoy segurísimo de que va a sorprender a todo el mundo. Su intuición, su talento y su sabiduría le han permitido interpretar a Candela con una magia irresistible. He tenido el privilegio de ver nacer a una actriz extraordinaria", señala. "Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar. Ha sido un placer", añade el actor.

Ser una de las parejas más populares entre las nuevas generaciones también ha hecho que los paparazzi se las vean y se las deseen para capturar algún momento en público de ambos tortolitos. Y es que cuando se escapan a Ibiza, para ellos es imposible escaparse de las cámaras. "No somos de exponer nuestra vida privada. Allí se nos ve más porque hay muchos paparazzis, sobre todo en verano, por eso salen fotos", explican. Pero cuando escapan a San Climent del Llobregat, el pueblo de Miguel, la cosa cambia. "En mi pueblo no hay reporteros y, como tampoco compartimos muchas fotos juntos, la gente no lo ha visto", dice.

En definitiva, ambos están felices y más enamorados que nunca tras embarcarse juntos en este nuevo proyecto profesional. Como dice Aitana en su canción, "aquí vuelan mariposas".