Laura Escanes sobre el proyecto que le ha unido a Jaime Lorente y Begoña Vargas: “Mamá, que salgo en la tele”

MySpringfield.com ya no solo es una web para vender los productos de esta firma. Ahora, en la web encontramos 60 marcas invitadas que han sido escogidas teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes.

“Estamos seguros de que esta ampliación de surtido va a resultar tremendamente atractiva para los clientes de Springfield, que podrán encontrar mayor variedad de una selección de marcas muy cuidadas y afines a sus gustos, así como productos en categorías que hasta ahora no habíamos cubierto”, asegura Charo Treviño, directora de Marketing de Springfield, según recoge Periódico PublicidAD.

“En MySpringfield.com se puede mezclar, combinar, crear… porque existe una gran variedad de marcas afines a su público. Y de la mezcla siempre surgen cosas interesantes, looks completos que nos identifican. Por eso, quisimos invitar a los clientes y potenciales a que descubran y mezclen las marcas para así crear y potenciar su estilo personal”, añade David Caballero, director general creativo de la agencia que ha puesto en marcha la campaña.

Y la mejor forma de difundir esta novedad es recurrir a rostros conocidos con los que su público potencia se idéntica y de ahí que veamos a Laura Escanes recomendando distintos estilismos a Jaime Lorente y Begoña Vargas.

“Mamá que salgo en la tele 🥰👋🏼 No sabéis la ilusión que me hace contaros este proyecto con @springfieldofficial porque ahora podéis encontrar muchas más marcas en su web 🫶🏼💗🧡😍 SUPER TEAM @begovargas @jaimelorentelo ❤️”, escribía la influencer en su Instagram. Y claro, no faltaban comentarios.

Jaime Lorente también ha mencionado en sus redes la campaña. “@springfieldofficial ahora es mucho más y da la bienvenida a nuevas marcas a su página web! Me hace mucha ilusión formar parte de este nuevo horizonte con Sprinfield! No me bajo de este camión🖤🖤🖤🖤”, aseguraba.

Tres jóvenes guapos, con éxito, y referentes para muchos.