Laura Escanes denuncia el acoso que está viviendo: “Intento llevarlo lo mejor que puedo y sé”

En las últimas semanas, Laura Escanes ha acaparado todos los titulares tras anunciar su ruptura con Risto Mejide el pasado 25 de septiembre. Una separación que pilló a todos por sorpresa y que ha dado lugar a crear muchas especulaciones sobre los motivos que le han llevado a tomar caminos por separado. La última sin ir más lejos señalaban a la influencer con Míster Jägger, noticia que ella misma desmentía horas más tardes.

El pasado miércoles 5 de octubre se celebraban los premios Forbes Best Influencer 2022. Unos premios donde acudieron numerosos rostros conocidos del mundo digital como María Pombo, Dulceida, Xuso Jones, Pelayo Díaz y muchos más. Aunque estos galardones reconocen la labor de los creadores de contenido, lo cierto es que toda la atención estaba puesta en Laura Escanes.

La joven se esperó casi al final de la noche para posar en el photocall y atender a los medios allí presentes. Tras fotografiarse en la alfombra roja, Laura reapareció ante las cámaras y habló de cómo se encontraba. Reconociendo que estaba muy nerviosa con todo lo que está sucediendo, confirmaba que está viviendo un momento muy difícil: "Han sido once días bastante intensos y complicados (…) lo estoy pasando mal", reconocía en tono triste.

Laura también aprovechó para hablar del acoso que está viviendo todos los días cuando sale de su casa y confesó que había tenido que dejar de llevar a su hija Roma al cole para evitar que los paparazzis la fotografíen.

Ahora lo ha mostrado en redes

Una vez roto el silencio, Laura no se ha querido cortar ni un pelo y este domingo 9 de octubre mostraba en sus stories de Instagram lo que vive cada día con un vídeo. Desde su coche, la influencer ha mostrado el momento en el que es perseguida por un coche de prensa un día cualquiera: "Me está siguiendo todo el puto día", decía con un tono enfadado. Al mismo tiempo, la de Barcelona confesaba que ya está cansada de esta situación: "Intento llevarlo lo mejor que puedo y sé".

Laura Escanes muestra cómo le sigue un coche de prensa / Instagram @lauraescanes

La instagramer hace unos días vivía la misma situación mientras se tomaba unas fotos en la calle: "El otro día me hice estas fotos mientras unos periodistas me hacían fotos en la distancia (…) si lo leen y me las quieren enviar, yo feliz", escribía. Sus seguidores que se han vuelto un gran apoyo para ella en estos momentos, buscaron las imágenes rápidamente y se las enviaron: "Ya las habéis encontrado", decía entre risas Laura.