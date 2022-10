Rigoberta Bandini, tercera con ‘Ay, mamá’ en OGAE Second Chance, la versión fan de Eurovision

España parece haberse abonado al tercer puesto en lo referido al festival de Eurovisión en este 2022. Y si Chanel obtuvo ese plaza en el certamen de mayo, ahora ha sido Rigoberta Bandini la que se ha quedado en el tercer escalón del podio durante la celebración del OGAE Second Chance, la versión fan de Eurovisión.

Este evento virtual que se viene celebrando durante las últimas 36 ediciones de Eurovisión le da una segunda oportunidad a las canciones y lxs artistas que se quedaron a las puertas de poder representar a su país. La cantante representó a España en esta edición 2022 tras quedar segunda en el Benidorm Fest.

OGAE Second Chance enfrentaba a Ay mamá a otras 26 candidatas alternativas de otros países y se quedó con la medalla de bronce. En un evento virtual organizado por el club de fans de Eurovisión de Noruega, país ganador de la última edición, la triunfadora fue In I Dimman, la canción del dúo de hip hop sueco Medina con 304 puntos.

No se quedó muy lejos Rigoberta Bandini que obtuvo 241 puntos quedándose cerca de los 293 de la candidatura finlandesa de Bess y su Ram Pam Pam. De momento la artista no ha comentado nada sobre este tercer puesto ya que incluso cuando se conoció su candidatura en este evento contestó con un curioso tuit: "Ah está bien pues no tenía ni idea".

Después de la celebración de Eurovisión 2022, la intérprete cerró cualquier tipo de polémica sobre su posible papel en el festival explicando durante una entrevista en Islándia de RAC 1 que Chanel era la adecuada a Eurovisión: "Viéndolo con un poco de perspectiva era más su lugar, su show. Creo que nosotros no habríamos quedado tan bien. Queda fatal que diga esto, pero su proyecto se adecuaba mejor a Eurosivión".

Y el ganador del OGAE Second Chance es...#ogaesecondchance2022https://t.co/ISZaVOWQXu



En directo desde las 21h pic.twitter.com/63tqJfMUb1 — OGAE SPAIN (@OGAESpain) October 15, 2022

Concentrada en disfrutar del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, La emperatriz, y de los multitudinarios conciertos que está ofreciendo, como el Wizink Center de Madrid, con este tercer puesto en el OGAE Second Chance queda claro que al público eurovisivo también le hubiera gustado su propuesta.

Una prueba fehaciente de que la elección durante el Benidorm Fest no fue nada sencilla con dos propuestas muy atractivas que han conseguido conectar con el fandom de Eurovision.