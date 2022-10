Colleen Hoover, la novelista más vendedora de Estados Unidos, publica ‘A pesar de ti’

No son muchos los autores que pueden presumir de haber vendido 20 millones de copias de sus libros. Colleen Hoover, sí puede. Actualmente es la novelista más leída en Estados Unidos. “Siempre me dicen que los autores necesitan asociar su marca a un género o un estilo. Pero yo pienso: ¿por qué no puedo ser mi propia marca? ¿Por qué no puedo crear la marca Colleen Hoover?”, pregunta. Y se ha puesto manos a la obra y lo ha conseguido.

Romper el círculo se ha convertido en su libro más vendido y con él, junto al resto de sus obras, ha logrado crear una comunidad de fans muy activa, sobre todo, en TikTok.

Este 19 de octubre sale a la venta la versión en español de A pesar de ti, una novela sobre la familia, el primer amor, la pérdida y las segundas oportunidades.

Madre e hija

Esta nueva historia tiene como protagonistas a Morgan y Clara, su hija de dieciséis años. No hay nada que les gustaría más que no parecerse.

Morgan se quedó embarazada siendo muy joven y no está dispuesta a que su hija cometa el mismo error que ella que tuvo que aparcar sus sueños para dedicarse a ella. El eslabón que las une es Chris, el padre y ancla de la familia.

Portada de 'A pesar de ti', de Colleen Hoover. / Foto cedida por Planeta

Pero ocurre un accidente que lo cambia todo. Cada una de ellas busca el consuelo en una persona y se suceden una serie de malentendidos y secretos que hace que cada vez estén más separadas. Eso sí, para volver a creer en el amor, se necesitan la una a la otra.

Cifras que definen a Colleen Hoover. / Infografía cedida por Planeta

Quién le iba a decir a Hoover cuando escribía en la granja donde vivía con su madre y su hermana, que su éxito iba ser global y sus cifras dignas de la autora de best-sellers en la que se ha convertido.