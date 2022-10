Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría se pelean en ‘Got Talent’ para pulsar el botón de oro

Así, de entrada, parecía difícil que una actuación con diábolo en Got Talent fuera a revolucionar al jurado, pero eso es porque no habíamos visto a Mateo Turbelin, un joven de 19 años, que no solo domina esta disciplina, sino que lo hace bailando.

Conociendo la opinión de Risto Mejide respecto a este tipo de números, ya Edurne preguntaba antes de comenzar: “¿Hacemos una apuesta a ver cuánto tiempo va a tardar en pulsar?”. Eso es porque no conocía a Mateo.

El joven fue demostrando un talento asombroso en el manejo del diábolo y de la danza y la unión dejaba a todos impresionados, no había más que verles las caras para saber que estaban disfrutando con lo que veían.

Valoración del jurado

El público se puso en pie para aplaudir su actuación y, salvo Risto, el jurado también se levantó de su silla. “Mateo, wow, me parece la mejor actuación con diábolo que hemos tenido en Got talent. No es solamente que lo domines a la perfección, es que bailas con él. Para mí, tú serias un botón de oro, lo tengo clarísimo”, aseguraba Edurne totalmente emocionada con la actuación.

Tanto le había convencido que no dudó en plantear la posibilidad de dar su pase de oro conjunto. “Santi… tú y yo”, le decía al presentador.

“Mateo, te voy a confesar lo que ha pasado aquí porque hemos visto lo mismo 200 números de diábolo en estos años. Y yo creía que había visto un número de diábolo hasta que has llegado tú. Por eso, invito también a Santi a que dé el pase de oro conmigo”, lanzaba como reto Risto. “No, no, no, yo primero, Santi, lo he dicho yo primero”, se quejaba Edurne.

Y por si dos no fueran suficientes, Paula Echevarría también se ofrecía para dar su pase de oro conjunto. Menudo compromiso para el presentador.

Pase de oro conjunto

Finalmente, Santi Millán fue hacia la mesa del jurado, retiró la mano de Paula Echevarría del botón dorado. Cogió la mano de Edurne y juntos pulsaron para asombro de Mateo.

Sin duda, una actuación que merecía la pena volver a ver en la final.