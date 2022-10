Edurne demuestra lo sensual que puede llegar a ser con una sola frase que dedica a Santi en ‘Got Talent’

Charly ha llegado al escenario de Got Talent como un auténtico terremoto. Lo primero que hacía era llamar a Santi Millán porque necesitaba su ayuda. Le ha colocado una armadura con candado en la parte anatómica más sexual de su cuerpo.

Luego explicaba que llevaba una bolsita con tres llaves, de las cuales, solo una abría el candado. “Quiero que Risto experimente lo que sentimos los magos al saber cinco minutos antes, el final del juego”, decía.

Luego ha repartido las llaves entre Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez y les ha hecho subir junto a Santi y pronunciar la frase: “Yo tengo la llave que abre el candado”. Solo con escucharles decir esa frase, la maga sabía quién decía la verdad y quién mentía.

Ha escrito su nombre en un papel que solo ha visto Risto. “Ahora empieza el juego”, le ha dicho con un empujón cómplice que ha hecho sonreír al miembro de jurado.

Cuestión de culito

“Que no me entere yo que ese culito pasa hambre”. Esa es la frase que tenía que pronunciar Paula Echevarría mientras probaba su llave. Pero no abrió. “Le ha puesto intención, pero no le ha puesto deseo”, le decía la maga.

“Ese culito me lo como yo”, era la frase de Edurne. Sacaba todas sus armas seductoras para pronunciar la frase, pero Charly la mandaba al rincón de pensar para practicar un poco.

Lo mejor fue la cara de Dani Martínez cuando supo que tenía que decir: “Vaya culito para mi pajarito”. “Me parece que el pajarraco se ha quedado sin nido”, le decía Charly cuando comprobaban que la llave no abría.

Entonces le tocaba volver a Edurne que ha desplegado todas sus armas de seducción para abrir el candado y lo ha conseguido. Algo que ya sabía Risto que iba a pasar porque su nombre es el que había apuntado la maga en la hoja.

"Charly, alucinante. En todas las ediciones no había visto nunca un número de magia tan bien hecho. Lo que tú montas al rededor es una auténtica fiesta. Enhorabuena", le decía Risto.