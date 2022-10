Risto Mejide no suele pedir perdón, pero tuvo que hacerlo en ‘Got Talent’ tras pulsar el botón rojo para Dora

Dora es una mujer de 57 años, una artista, que se define como vendedora de sombras. El jurado de Got Talent no entendía muy bien su número cuando aparecieron varios objetos extraños sobre una mesa.

Ella explicó que eran obras de arte moderno que hacía con basura. Una muestra de reciclaje que requirió la colaboración de Edurne. Subió al escenario a escoger un nuevo objeto que incluir en la obra. Un muñequito azul que Dora colocó en uno de los objetos.

A esas alturas, Risto Mejide estuvo tentado de pulsar el botón rojo, pero Dani Martínez le pidió que esperara. Lo hizo, pero cuando le tocó el turno a Paula Echevarría de subir al escenario para repetir el proceso, ya no entendía cómo eso se podía considerar espectáculo. No sucedía nada y se estaba impacientando.

Cuando Dora estaba pegando el muñeco que había elegido Paula, no pudo más y pulsó el botón. Dani Martínez y Santi Millán salieron a escoger otro muñeco que Dora volvió a pegar en sus esculturas. Paula Echevarría coincidía con Risto en que todo eso no tenía ningún sentido y pulsó también el botón rojo.

“Pero esperad un momento a ver el resultado”, les pedía Edurne. “Tengo que deciros que, igual el proceso parece que no, pero esperad al final”, les recomendaba Santi. Y no se equivocaba.

Dora empezó a girar uno a uno sus esculturas que iban proyectando sombras en una pantalla. Y lo que era un amasijo de objetos encontrados en la playa, acabó siendo la réplica de la niña con globos de Bansky, un retrato de Jimi Hendrix y otro de Julio Iglesias.

Las disculpas de Risto

Risto y Edurne se levantaron para ver bien mientras Paula Echevarría abría la boca ante lo que acababa de ver. “Risto, ¿ves que no tenías que pulsar?”, le decía Edurne a su compañero.

“No suelo hacer esto, pero hoy toca hacerlo y lo hago con muchísimo gusto, te pido perdón por haber pulsado el botón rojo”, se disculpaba Risto.

“Dora, yo le he dado al botón rojo también, pero, de verdad, nos acabas de dejar a todos…bravo”, añadía Paula Echevarría.

Edurne le decía a Dani Martínez que menos mal que estaban ellos para no parar una actuación así. “No os vengáis arriba, que para una vez que habéis tenido razón”, replicaba Risto.

Aun así, el de las gafas tenía algo que añadir: “A mí me ha gustado el resultado, pero no el proceso. Creo que has planteado mal el proceso del espectáculo. Para mí, esta noche, es un no”.

“¿Tú puedes venir a casa con mi basura y que luego cuando encienda las luces sea Julio Iglesias por toda la casa? Es un absoluto espectáculo el detalle de cada sombra. Hay pinturas y fotos que no tienen tanto detalle como lo que has hecho hoy con basura en Got Talent”, le decía Dani Martínez que le daba un enorme sí, al que se sumaban los de Edurne y Paula.

La paciencia, a veces, es una virtud.