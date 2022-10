Darth Vader perreando es un ‘no’ para Risto Mejide en ‘Got Talent’

Muchos hubieran pagado entrada por ver el espectáculo de The Leds Group en Got Talent, un grupo de jóvenes entre 19 y 34 años que tienen preparado un número de baile combinado con un juego de luces que impresiona. Claro que siempre hay excepciones y Risto Mejide es una de ellas.

“Somos un grupo de baile que combina tecnología con danza y luces para generar magia en la oscuridad e ilusiones”, decía Alejandro Miranda, creador del espectáculo.

Y eso es lo que vimos sobre el escenario. Darth Vader y su batallón de stormtroopers moviéndose al ritmo de varias canciones muy reconocibles y perfectamente coreografiados. “No se puedo decir que esta gente tenga pocas luces”, bromeaba Santi Millán.

Pero entonces llegaba el turno del jurado donde, como ocurre normalmente, había opiniones dispares. “Yo creo que el número os sale redondo, divertido, ágil, es fantástico”, rompía el hielo Paula Echevarría.

“Me parece un trabajazo, sobre todo, muy visual. Me ha parecido divertido. Me ha parecido que está muy ordenado todo con las luces programadas perfectamente. Ahora, el miedo que tengo yo, es que has escogido uno de los personajes favoritos de Risto y lo has puesto ahí a bailar La Macarena”, decía Dani Martínez.

Risto Mejide, horrorizado

“Tengo aquí apuntado: Herejía. Ver a Darth Vader perreando… y los stormtroopers ni te cuento… perdóname…que no, que no”, soltaba Risto.

“Su compañero de piso ideal sería Darth Vader”, señalaba Dani sobre su compañero. “Yo jugaba cuando era un niño con mis primos y yo era Darth Vader, siempre”, recordaba Risto.

“Si te gusta Darth Vader, te gusta hasta bailando La Macarena, eso es así”, intentaba hacerle razonar Edurne. Pero no había manera de que el fan de Star Wars diera su brazo a torcer.

“A mí me ha gustado visualmente, me parece guay la propuesta de Darth Vader, a mí sí me ha gustado”, añadía Edurne. “Es que tú ves esto y te piensas que el lado oscuro de la fuerza es otra cosa”, intentaba razonar Risto.

Después de los síes de Paula y Edurne, llegó el turno de Risto: “Obi One, para mí es un no”. Pero Dani Martínez, convertido en Yoda, cerraba con otro sí.

Darth Vader ha ganado en Got Talent.