Jorge Javier Vázquez defiende Mediaset: “Para que te guste Telecinco tienes que ser muy inteligente”

“Para que te guste Telecinco tienes que ser muy inteligente”. Era la frase que Jorge Javier Vázquez le decía a Marilo Montero en Sálvame cuando decía que tenía un amigo al que no le gustaba la cadena.

“Este universo no creas que lo comprende todo el mundo. Para entender este universo tienes que tener una sensibilidad muy especial”, añadía. Y Mariló le daba la razón y le pedía que le explicara a su amigo por qué debería cambiar de opinión.

Y es que Mediaset, aunque no vive sus mejores momentos si hablamos de audiencias, siempre ha contado con el respaldo de mucha gente. Eso sí, sin librarse de las críticas.

De hecho, muchos achacaban la destitución de Paolo Vasile, su gran cabeza visible, estos días, a esa mala forma de hacer televisión. Algo que desmintió la mismísima Ana Rosa Quintana que aseguró que este cambio de CEO estaba previsto desde hace mucho tiempo.

Rotunda defensa

El caso es que Jorge Javier ha cogido el guante y ha compartido una rotunda defensa de la cadena. “Este universo, si tú te sientas a verlo sin verlo como un universo, sin ver que detrás hay toda una serie de escenografía mental, ideal, una iconografía, una segunda lectura de todo lo que sucede aquí, porque lo que sucede aquí tiene una segunda y una tercera lectura… es que hay que tener un punto de inteligencia para captar todo lo que ocurre aquí porque es un universo totalmente distinto al real”.

“Cuando pones la tele, yo lo que quiero ver es fantasía, irrealidad, para eso ya tengo el paseo del perro todos los días. Yo quiero que me lleven a un mundo en el que normalmente no vivo. Por eso me gusta tanto Mediaset”, defendía el presentador.

“Es una locura de televisión y ojalá siga siendo una locura de televisión y cada día más y más arriesgada, y más transgresora, porque si no, me quedo en mi casa”, terminaba su alegato.

“A mí también me llaman loca”, aseguraba Mariló Montero que es el nuevo fichaje del programa de Risto Mejide, Todo es mentira. Sustituirá a Marta Flinch durante su baja maternal.

Muchos habrán empatizado con su discurso y otros habrán pensado que es una defensa para intentar maquillar los malos datos de la cadena en los últimos meses.