Ana Rosa Quintana ha querido lanzar unas emotivas palabras en el Día Internacional contra el Cáncer de mama. Según la Asociación Española contra el Cáncer, solamente en España, se diagnostican 33.000 nuevos casos al año. Por eso, lo ha hecho a través de El Programa de Ana Rosa, al que volvía el pasado 10 de octubre tras superar dicha enfermedad.

La presetnadora ha comenzado la emisión y su discurso así: "Es el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados".

Sin embargo, ha querido poner énfasis en el momento en que recibes una noticia así: "Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, solo incertidumbre".

También ha querido acordarse de la eterna Sandy de Grease, que falleció el pasado mes de agosto a causa de este tipo de cáncer: "Decía Olivia Newton-John, después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo". Tras este homenja, Quintana ha dicho de forma tajante que "no somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos".

El discurso de Ana Rosa en el Día Mundial contra el cáncer de Mama: “No somos ni valientes ni heroínas” / Mediaset

"El cáncer no te define como persona ni como mujer", ha continuado. "'Cáncer' no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida", matiza la presentadora mirando a cámara. Por último, Ana Rosa quiere terminar su discurso diciendo: "Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno".

Como hemos mencionado previamente, Ana Rosa ha vuelto a los mandos de su programa de Telecinco 11 meses después de someterse y recuperarse de su tratatamiento de quimioterapia.