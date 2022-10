‘Creed 3’ se despide de Rocky y homenajea a Apollo

Rocky Balboa ha estado con nosotros durante los últimos 45 años pero el momento de su retirada del cuadrilátero ha llegado. Y ya tiene fecha: el 3 de marzo de 2023 la saga creada por Sylvester Stallone comenzará a volar en solitario sin la presencia de Tito Sly. Será en Creed 3 que acaba de presentar su primer tráiler sin la figura del potro de Philadelphia y rindiendo homenaje a la imagen del otro pilar de la franquicia: Apollo.

Detrás de esta novena entrega del universo cinematográfico de boxeo está Michael B. Jordan que ha pasado de ser Adonis Creed a ser el alma, el corazón y el espíritu de la nueva generación de boxeadores. El intérprete debuta tras las cámaras siguiendo los pasos del propio Stallone en los 80 (cuando fue guionista, actor y director).

Esta será la primera película en torno a los personajes de Rocky y Apollo en la que no aparecerán ninguno de los dos. Sin embargo, el actor y director estadounidense no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejarse bigote a lo Apollo en una imagen que va a marcar el estreno de esta película.

Para Creed 3, Warner ha elegido a Jonathan Majors como su némesis dando vida a Dame Anderson, un amigo de la infancia que cumplió condena durante 18 años y que ha regresado para recuperar la que el considera que es su vida. “Para mí, como director, tener ese compañero (Jonathan Majors) marcó toda la diferencia. El mundo está descubriendo diariamente cuán increíble es este hombre y las obras que hace. Finalmente está recibiendo el apoyo que le corresponde. Jonathan estuvo increíble, apareció todos los días listo. Dispuesto a ir a la guerra. Listo para trabajar" dijo Jordan sobre cómo fue trabajar con el actor de Black Panther.

Creed 3 también contará en su reparto con Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris y Mila Davis-Kent. El objetivo es seguir incrementando la leyenda en torno a este spin-off que se han convertido en clásicos modernos del género como en su día fueron los de la saga Rocky. Y ahí están los casi 400 millones de dólares recaudados por las dos películas de apellido Creed.

Puede que ya no escuchemos Eye of the Tiger pero la saga está más viva que nunca. Que suene la campana...