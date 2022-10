Olivia Wilde y Jason Sudeikis denuncian a su niñera por difamación

Olivia Wilde continúa en el foco mediático. Comenzó por los comentarios y críticas que recibió por su última película, Don´t Worry Darling, más tarde volvió a estar en el punto de mira por su actual relación con Harry Styles y ahora por las acusaciones de su ex niñera sobre su pasado matrimonio con el también actor Jason Sudeikis.

El ex matrimonio ha denunciado a la empleada ante los tribunales, ya que había creado, como explicó Olivia a Page Six una "campaña de acoso de 18 meses de duración contra nosotros, así como contra nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas", diciendo que ha "alcanzado su desafortunado ápice".

Todo esto comenzó cuando la niñera dio una entrevista para el Daily Mail en la que hizo diferentes acusaciones, entre ellas una sobre el comportamiento de Jason en medio de la ruptura de su relación con Wilde. En su defensa, la expareja ha publicado un comunicado conjunto en el que critican a la antigua cuidadora de sus hijos por haber realizado “acusaciones falsas y difamatorias”.

Olivia Wilde y Harry Styles / Neil Mockford/GC Images

Además, declaró en la entrevista que cuando comenzó el rodaje de la última película de Olivia, esta comenzó a salir con el ex integrante de One Direction, engañando al padre de sus hijos. "Dejó de pasar tiempo en casa y su argumento fue que el trabajo era agotador y que como constantemente había contagios de Covid-19, pues no quería poner en peligro a sus hijos", comenta la niñera.

Incluso ha relatado el momento en el que se enteró de que la directora de cine había roto con Sudeikis: "Un lunes por la mañana regreso de mi fin de semana libre y él estaba que no podía dejar de llorar. Yo no sabía todavía lo que había sucedido. Pero tras preparar a los niños, Jason subió, tomándose un café, pero aun llorando, y me dijo que Olivia lo había dejado".

En contraposición a todas las declaraciones que ha dado la empleada, Olivia y Jason han negado de forma contundente que todo eso sea verdad. "Como padres, es increíblemente molesto saber que una antigua niñera de nuestros dos hijos pequeños decida hacer tales acusaciones falsas y escabrosas sobre nosotros públicamente", han comunicado ambos.

Ahora quieren dejar todo eso atrás, centrarse en sus hijos para que todas estas palabras se queden en el olvido y que no afecten a la unidad familiar: "Seguiremos centrándonos en la crianza y protección de nuestros hijos con la sincera esperanza de que ella decida ahora dejar en paz a nuestra familia", terminaron.