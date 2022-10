Virginia Troconis y Pablo Ojeda desmontan los consejos de nutrición de Elsa Pataky, Dua Lipa o Gwyneth Paltrow

Virginia Troconis y Pablo Ojeda han formado equipo para lanzar Comida, vamos a llevarnos bien, un libro en el que hablan de nutrición desde el punto de vista más saludable y realista partiendo de su propia experiencia del uno como profesional y la otra, como influencer de bienestar.

En su libro no encontraremos ninguna dieta, pero sí consejos para cuidarnos mejor y tener claro que el adelgazar o engordar tiene, en muchos casos, que ver con la salud mental.

No tienen reparos en desmontar muchos mitos que giran en torno a estos temas que traen de cabeza a tantas personas. Y, sobre todo, piden que no tengamos a las celebs como referentes de alimentación.

Hemos hablado con ellos para pedirles su opinión respecto a algunos consejos que han dado famosas como Gwyneth Paltrow, Dua Lipa, Beyoncé, Elsa Pataky o Miranda Kerr.

Kourtney Kardashian y su chupito de aceite.

Virginia: No.

Pablo: No te crea ninguna película en el estómago. Cree que por ser un aceite te va a generar una película y no adhiere cierto tipo de nutrientes y eso tiene un problema. Ella se hace eco de un tipo de medicamentos que es para la gente diabética que, si alguna vez toma un poquito de azúcar, o alguna comida copiosa, se lo toma para que no tenga tanto impacto. Pero no solamente no toman azúcar, sino que no se le adhieren los lípidos, las proteínas, los nutrientes, vitaminas… y estás en un déficit nutricional de libro. Cuidadín, cuidadín.

Jessica Biel y la paliodieta.

Pablo: no es un mal concepto. Es rica en legumbres, carnes y pescados, pero como todo. Lo que sea una dieta específica que altere tu vida social, tu vida normal, deséchalo.

Kim Kardashian y su dieta Atkins.

Pablo: Son modas, la dieta Keto se utiliza desde los años 80 en gente con epilepsia, sobre todo en niños. Y hay dietas keto que está demostrado que ayudan a niveles inflamatorios, bajada de peso, es de las dietas más efectivas en la bajada de grasa. Pero son dietas muy específicas a corto plazo. Eso no hay Dios que lo mantenga.

Virginia: Y lo peor es que no son saludables.

Pablo: A largo tiempo yo no las recomiendo.

Elsa Pataky y el ayuno intermitente 16/8.

Virginia: Yo llevo muchos años haciendo ayuno intermitente, pero ahí viene siempre Pablo y dice, ‘¿lo puede hacer todo el mundo?’. No, yo lo hago y me viene bien y siempre digo que no es la panacea y lo importante es lo que comemos durante las ocho horas que comemos. 16 horas sin comer las puede pasar cualquiera, pero luego, si las ocho horas te atiborras de mala comida, yo creo que no vale para nada.

Pablo: Y Virginia lo hace porque se siente bien, no para perder peso.

Virginia: Llevo mucho tiempo pesando lo mismo. Y hay otra cosa que es importante y es que sin llegar a un extremo. Si yo un fin de semana me apetece desayunar y no han pasado las 16 horas, no pasa nada. Hay gente que es demasiado extremista.

Miranda Kerr y la espirulina en sus batidos détox.

Pablo: Esto es una cosa que siempre digo medio en broma, pero es en serio. Si tú estás intoxicado y necesitas un batido para desintoxicarte vete a la UCI, no te vayas al supermercado, es el último sitio al que tienes que ir, vete al hospital para que te desintoxiquen. Ahí lo único que te vas a depurar es el bolsillo.

Virginia: En verano hizo un zumo verde y cómo lo venden: ‘Virginia Troconis y su zumo mágico, su zumo detox’. Como dice Pablo, el mejor zumo détox es el gazpacho. Mi zumo tiene apio, pepino, jengibre, kiwi, y si te siente mal tómatelo, pero igual te va a hacer un plato con espinacas, apio, con pepino. Lo que no podemos es vender el milagro, y eso es lo que estamos esperando.

Gwyneth Paltrow y el vasito de limón a primera hora.

Pablo: Este es un super clásico. Si te gusta el zumo con limón porque te refresca, fantástico, pero te voy a decir una cosa, ve ahorrando para los dientes. Los dentistas se están forrando con el agua con limón porque desgasta el esmalte, más a primera hora. Yo, personalmente, no lo recomiendo.

Victoria Beckham y el chupito de vinagre.

Pablo: Eso lo único que te produce, y lo he visto yo en consulta, es una úlcera de estómago. Vinagre de manzana porque la manzana tiene… pero no el vinagre. Todas estas celebs viven de promover este tipo de movimientos porque detrás hay una industria que les paga millones por vender. No son referentes ninguno.

Virginia: No deberían serlo, pero lo son.

Pablo: Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El mejor deportista de todos los tiempos de nuestro país se llama Rafa Nadal. A ver qué come Nadal en cada descanso de sus partidos de tenis. ¿Sabes lo que haces? Se saca un platanito. El mejor deportista de la historia de nuestro país se come un plátano.

Virginia: No una barrita.

Pablo: Si hubiera alguna panacea, ¿tú crees que este hombre que tiene 22 Grand Slam no se tomaría algo?

Beyoncé y la dieta de los 22 días.

Pablo: Una dieta que dura 22 días ya te voy diciendo, tiene los días contados.

Virginia: Y después del día 22 te pones a comer como si no hubiera un mañana.

Dua Lipa y no comer nada a partir de las 6 de la tarde.

Virginia: Al final es la suma de lo que comas en el día. De lo que consumas y lo que gastes.

Pablo: Si tú te vas a jugar un partido de fútbol y llegas a las 9 de la noche a tu casa, tienes que reponer el gasto que has hecho y por eso tenemos que comer en función de nuestras necesidades. Si yo voy chutado por la mañana, que no tengo ningún tiempo y me va bien el ayuno, me interesa hacer la ingesta desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero sí sé que por las tardes tengo menos actividad física y no me muevo tanto, termino a las 6 y sigo al día siguiente. Hay que adaptar la alimentación a nuestras circunstancias.