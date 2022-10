La peineta involuntaria de Lolita genera comentarios de Alfred García, Nuria Roca o Melani Olivares

Lolita nos ha mostrado una peineta, pero que nadie se alarme que no ha ido con intención. Es simplemente el resultado de un accidente casero con consecuencias médicas. Vamos, que se trata de una peineta completamente involuntaria.

“Este dedo es mío, sí, pero rota la primera falange, no le estoy haciendo La Peineta a nadie, quise poner una garrafa de agua de 20 kilos, en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha, en fin, eso fue el viernes pasado”, compartía sobre el accidente que ha sufrido.

Y se ha mostrado agradecida con los médicos que la han atendido, “por curarme el dedo y mimarme, que lloraba de dolor, yo lloraba, y por curarme tan divinamente”.

No podemos decir que haya empezado las grabaciones de Tu cara me suena 10 con mal pie, pero está claro que sí que lo ha hecho con mala mano. “Tengo además 4 puntos de sutura porque no solo fueron los 20 kilos me rajé el dedo, en fin, pero aquí estoy viniendo en el ave de la segunda grabación de @tucaramesuena10”, explicaba.

De todas formas, pese a lo sucedido, ha querido tranquilizar a sus seguidores y mandar un recadito por los que no se hayan apiado de ella: “Estoy bien, no preocuparse, y si alguien se alegrase de mi mal, pues ya tiene La Peineta puesta, mes de grandes pérdidas de amigos y dedo roto, pero que todo mal se quede en mi dedo gracias a todos y buenas noches otra vez, besos”.

Mensajes de apoyo

Está claro que el accidente no ha terminado con su sentido del humor. Y claro, no han faltado mensajes de sus amigos.