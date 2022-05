Lolita emociona y transmite nostalgia con el recuerdo a su madre, Lola Flores, en el aniversario de su muerte

El 16 de mayo de 1995 Lola Flores fallecía en su casa de La Moraleja. Un duro palo para su familia que la veneraba. De hecho, solo unos días después, tenían que sumar a esta desgracia el fallecimiento de su hijo, Antonio Flores, su ojito derecho.

Han pasado 27 años desde aquel día en el que La Farona se fue de este mundo y su hija Lolita no ha podido evitar sentir nostalgia y dedicarle unas bonitas palabras a su madre.

Lo ha hecho en redes sociales junto a una bonita estampa familiar en la que podemos ver a sus padres juntos derrochando belleza, raza y talento.

“Como te echo de menos, tu olor sigue en mí, en mi parte derecha, y yo no puedo olerte, pero te siento mami, en cada paso que doy en mirarme al espejo, en mis nietos en mi hermana @rosarioficial, en mis hijos te veo continuamente”, reconocía sobre la presente que la sigue teniendo en su día a día.

“27 años sin ti son muchos, no tengo ganas de irme, pero sí de verte y abrazarte, contarte mi vida, que ya la sabes, como buena sabia que eras, te querré, te quiero, y sigo diciendo mamá, porque es una palabra que no quiero que se me borre”, añadía volcando toda la emoción que generan fechas como estas.

Y no se ha olvidado de los que siguen a su lado: “Te quiero @rosarioficial @albafloresoficial @elenafuriase @guillefuri @__pedroaantonio__ @indian.gypsy @elenafuriase tus nietos que te quieren y tu bisnieto noah que te admira sin saber tan chico de donde viene, de ti y de papá, que guapo mi padre”, terminaba compartiendo la actriz y cantante.

Y claro, no han faltado multitud de corazones rojos y palabras de cariño.

Mariola Orellana: Que hacemos con esa pareja explosiva ... qué barbaridad 💖 parece que fue ayer 🥺

Miguel Poveda: M A R A V I L L A ❤️❤️❤️❤️

Bibiana Fernández: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️eternamente

Manuel Carrasco: ❤️❤️

Jorge Cadaval: ❤️❤️❤️

Chayo Mohedano: ❤️❤️❤️❤️

Fernando Tejero: ❤️❤️❤️

Niña Pastori: Me muero por esta pareja !!!! Y ella pa reventar 🙏💜 no ha nacio no navera

Itziar Castro: ❤️

La Mari (Chambao): ❤️

El recuerdo de la familia

Su hermana, Rosario, también ha tenido unas palabras para su madre en redes sociales que ha compartido junto a un retrato de la cantaora y otro suyo para que podamos apreciar el gran parecido entre una y otra.

“Hoy hace 27 años q no te tengo, pero te siento. Qué orgullo más grande ser tu hija. No puedo creer q haya pasado tanto tiempo. En esta foto me parezco a ti y me siento tan orgullosa de llevar tu sangre tu olor tu ser en mí. Te quiero. Mamá Siempre en mi corazón”, le mandaba como mensaje a su madre.

Sin duda, pueden pasar 27 años más, que será imposible olvidarse de la gran Lola Flores.