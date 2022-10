Cuatro aspirantes a granjeros llegan a ‘Pesadilla en El Paraíso’ produciendo tensos reencuentros

Lara Álvarez ya lo anunció la semana pasada. Llegarían cuatro nuevos aspirantes a granjeros y ha llegado el día. Beatriz Retamal, Iván Molina, Danna Ponce y Manuel González han llegado a Pesadilla en El Paraíso para intentar convertirse en concursantes de pleno derecho, algo que no ocurrirá desde el principio.

De momento, son aspirantes y no tienen derecho a nominación ni a ser nominados durante dos semanas. No pueden hacer las pruebas de inmunidad ni de capataz. Eso sí, si superan ese tiempo de adaptación, se convertirán en granjeros veteranos.

De momento tendrán que ir aprendiendo las tareas de la granja y para eso, cada uno de ellos, contará con una especie de tutor. Dani G tendrá que trabajar con Bea, Steisy con Manuel, Daniela con Iván e Israel con Danna.

Bea Retamal: Un tenso reencuentro

La primera en llegar ha sido Bea que se ha reencontrado con Dani. Juntos pasaron un tiempo en el pisito de Solos donde se juraron amor eterno. Pero no duró demasiado y de ahí que no hayan faltado los reproches en su tenso reencuentro.

“Tienes el concepto de amistad un poquito desubicado”, le decía ella cuando él le explicaba su relación con Steisy en este programa. Luego han entrado en un cruce de comentarios sobre el tiempo que no llevan juntos. Según él cortaron en febrero. Según ella, de febrero a julio estuvo utilizándola con ‘te quieros’ de por medio. “Estás utilizando ahora a la tercera o cuarta tía que pasa en cada reality”, añadía ella en relación a lo que está haciendo con Steisy.

Manuel González: Otro hermano de Steisy

A la pareja se ha unido Steisy que ha sido la encargada de recibir a Manuel, el de la manita relajá de La isla de las tentaciones que tanto le hizo sufrir a Lucía Sánchez. Se han abrazado mientras ella le contaba entre lágrimas que su chico, Pablo Pisa, está enfadado con ella e, incluso, había abandonado el plató.

“Manuel es como mi hermano, he hablado mucho de él aquí, de hecho, yo le dije a Dani, ‘yo tuve una relación muy parecida a la tuya con Manuel’. Manuel se lleva bien con Pablo. Él me conoce, yo creo que nadie mejor que él me comprende en estos momentos”, explicaba sobre el momento en el que Pablo ha abandonado el plató cansado de las imágenes que está viendo.

Steisy ha tratado de explicar que la relación que tuvo con Manuel fue como la que está teniendo con Dani, un poco como de hermanos con tonteo incluido. Manuel le ha recordado lo mal que lo pasó Pablo cuando ocurrió lo suyo.

Lara le ha preguntado si Pablo entendió su relación. “No mucho. Luego ya cuando salimos, sí, porque vio que no había maldad por ninguna parte. Pero cuando te encierran en un sitio y hay afinidad, es como una amistad”, explicaba Manuel.

“Yo soy tan intensa y tan límite en todo que puedo llegar a tener con una persona una relación fraternal, de amistad e incluso de atracción. Soy así y lo tuve también con él”, intentaba justificarse.

Veremos cómo se comporta este trío a partir de ahora. Si Pablo ya estaba saturado con Dani, ahora con Manuel también, se le puede hacer bola.

Danna Ponce: La influencer dividida

Otra de las recién llegadas en Danna Ponce, youtuber e influencer que no ha aterrizado con muy buen pie debido a su vídeo de presentación.

“Su vídeo de presentación lo he visto como una gilipollez de un demonio. Que digas que te gusta Marco porque es super educado cuando es todo lo contrario a Dani, que también te gusta Dani, pues mejor que digas que te gustan los dos porque son buenorros y ya está", le reprochaba Steisy.

Danna le ha pedido que escuche mejor porque no lo ha entendido muy bien. Parece que aquí saltan chispas.

Iván Molina: Comentando sin conocer

Y, por último, ha llegado Iván Molina, también conocido como 'Iwan'. Muchos le conocerán por el reality de Netflix, Insiders. Su vídeo de presentación en el que ha hablado de sus nuevos compañeros no ha gustado a algunos. Al llegar, ha reculado y ha asegurado que “ha opinado sin conocerles” y que llega al programa para cambiar eso.

Ya ha dejado claro que le molestan los gritos y que está dispuesto a enseñarle a Lucía Dominguín a jugar al póker que es a lo que se dedica de manera profesional. “Te molestan los gritos, ¿no? Pues vas fino porque tanto los marranos como yo te van a poner listo perdido”, le decía Steisy. Ni con ella, ni con Dani ha comenzado con buen pie.

Habrá que ver cómo se desenvuelven en estas dos semanas de adaptación y si revolucionan demasiado el gallinero, nunca mejor dicho.