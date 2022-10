Juan Milán deja a todos sorprendidos con su decisión en ‘Pesadilla en El Paraíso’ poco antes de la expulsión

Juan Alfonso Milán e Israel Arroyo. Eran los dos nominados de esta semana en Pesadilla en El Paraíso y entre ellos se decidía la expulsión. Pero en el momento en el que Lara Álvarez les llamó para que se pusieran a su lado y conocer así la decisión del público, el primo segundo del rey, decidió tomar la palabra y sorprender a todos.

“Como todo el mundo sabe, tengo la cabeza muy a fuera y es verdad que mi historia con Paloma para mí es lo más importante ahora mismo. Llevo un par de días pensando y las 48 últimas horas he cogido esta decisión. No quiero ofender a nadie, es decisión mía, quiero que todos mis compañeros la respeten”, empezó diciendo antes de compartir su decisión.

“Me voy a ir yo. Voy a abandonar yo. No quiero ver el resultado de los votos. La decisión es mía, me voy yo. Necesito estar fuera, quiero ver a mi novia, me está pasando demasiado. No puedo estar ni un día más así y no puedo estar jugando con nominaciones, votos y hostias. Necesito salir ya. No tengo más opción que abandonar”, admitía para asombro de todos.

“No quiero llevarme una sorpresa buena o mala con los resultados. Para mí, Paloma es lo primero y por amor hay gente que lo entenderá, se pueden hacer algunas cosas que se llaman locuras. Necesito verla lo antes posible. Sería injusto que me quedase yo cuando un compañero como Israel se quiere quedar hasta el final", terminaba diciendo asegurando que la suya era una decisión firme.

“De esta manera te conviertes, de manera voluntaria, en el expulsado de esta noche. Con la decisión de Juan cerramos votaciones. Israel, ¿algo que oponer?”, acababa preguntando la presentadora.

El vidente estallaba en alegría y se abrazaba a sus compañeros. “Aquí hay un silencio… claro Juan, es que nos has dejado a todos congelados”, ponía de relieve Lara mientras Steisy e Israel se fundían en un largo abrazo lleno de lágrimas.

Ruptura televisada

La decisión de Juan viene tomada después de la llamada el pasado domingo de su novia, Paloma González. Durante esa conexión, el granjero se enteró de que se había quedado sin novia. Al parecer, la estilista se habría enterado de una doble vida de Juan con una modelo compañera suya que lo ha cambiado todo. Ella no quiso dar detalles, pero Nagore Robles se lo explicó todo a Juan después de que su novia hubiera colgado dejándole con muchas dudas.

Este hecho es el que ha motivado la decisión de abandono. Nagore, en plató, contaba que se había encontrado con Paloma en un evento y le había felicitado por su intervención en el debate y aseguraba que “cuando se entere Juan va a flipar”. Parece que hay miga detrás de esta historia.

"Todavía hay mucho más, que he sido muy suave y cuando se entere Juan va a flipar un poco porque la historia parece ser bastante sórdida", aseguraba la colaboradora.

Alexia Rivas, por su parte, aseguraba este abandono no es más que una manipulación más del modelo. Aquí tiene pinta de que vamos a tener varios capítulos de culebrón. Pero ya tendrán lugar fuera de la granja.