Pablo Pisa abandona el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras ver la petición de Steisy respecto a Dani

Patricia Steisy ha logrado acabar con la paciencia de su chico que este miércoles acababa abandonando el plató de Pesadilla en El Paraíso. Y todo por su acercamiento con Dani G y su poca capacidad para refrenar sus impulsos sexuales.

“Yo soy como un animal y al final, la cabra tira para el monte. No me queda más cojones que seguir la promesa de Pablo, pero es que la promesa de Pablo la veo una gilipollez”, decía en la granja.

“Yo voy a intentar hacer todo lo posible por mi relación con Pablo porque lo amo con locura, pero al final, dejo de vivir mi concurso, dejo de ser yo con tal de mantener a una persona a la que amo”, seguía explicando.

El acercamiento entre Steisy y Dani es cada vez mayor y ellos son conscientes de que hay tensión sexual no resuelta entre ellos. “Creo que es posible que pasemos otra vez algún límite que no le pueda gustar del todo a Pablo”, aseguraba Dani.

El mensaje de Steisy

Pablo Pisa ha comenzado viendo el mensaje que le enviaba su chica desde la granja. "Cariño, si me dieses permiso para echar un 'kiki' con Dani, toda esta parafernalia se acababa ya. Yo que diferencio el sexo del amor, qué más te da que un día deje de comer garbanzos y coma habichuelas", expresaba su novia.

"Da por hecho que Dani también se la quiere follar. Que haga lo que quiera, ella verá. Yo no soy ni su dueño ni su amo, que haga lo que quiera y según actúe tomaré decisiones", reaccionaba en plató tras escuchar su petición que a Mónica Hoyos le parecía una broma.

"Yo ya he ido una vez para hablar con ella. No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja. Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión", insistía Pablo.

"Que me eche un pulso a ver quién folla más, que yo estoy en la calle. Es que me toca los huevos. No puede ser así. Yo no voy a la granja a decirle que me está doliendo y que encima apriete más", manifestaba visiblemente molesto por la actitud de su chica.

Abandono

Ahí no acabó la cosa. Pasado un rato, volvían al tema y tenía que presenciar nuevas imágenes donde la temperatura no deja de subir entre su chica y su supuesto amigo. No ha podido terminar de ver el vídeo del tonteo que se traen. “Estaba aquí Pablo, pero se ha enfadado”, decía Carlos Sobera tras acabar el vídeo que ha provocado que Pablo decidiera salir del plató.

“No voy a hacer este circo, me voy a mi casa. Le podéis decir que folle si quiere, que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que le salga de los cojones”, decía mientras se quitaba el micrófono y recogía sus cosas para irse. “Decirle que haga lo que quiera. Que folle si quiere", terminaba diciendo.

El desconsuelo de Steisy

Steisy se enteraba de todo lo sucedido y entraba en una crisis de lloros. Lara Álvarez tenía que ayudarla a respirar tranquila para que pudiera tranquilizarse. Le aseguraba que pronto tendría noticias de Pablo. “¿Para dejarme?”, preguntaba ella. Y es que parece que la visita de Pablo a la granja para dejarle claro que no le estaba gustando nada su acercamiento a Dani, no surtió el efecto esperado. Y lejos de mantener una distancia, cada vez protagonizan momentos más subidos de tono.

Todavía no sabremos qué pasará en esta historia, pero queda mucha tela que cortar. Habrá que ver si Steisy cambia finalmente su comportamiento o se deja llevar del todo. Pero está claro que Pablo está al límite.