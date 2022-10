Íñigo Onieva tiene planes para el anillo de pedida que le ha devuelto Tamara Falcó

“Y tú bailando, bailando, bailando, y yo llorando...”. Esa es la letra de la canción que suena en uno de los últimos videos que ha subido Tamara Falcó en sus redes donde podemos verla entre fogones con algunas amigas. Y es que desde que se conoció la ruptura con su prometido, tiene la agenda repleta de planes que no la dejan quedarse en casa regodeándose en su pena.

Mientras, Íñigo Onieva sigue empeñado en reconquistar a la mujer de la que dice estar enamorado. El programa de Ana Rosa se hacía eco de la información que publicaba la revista Hola! sobre lo que ha hecho con el anillo de pedida.

Tras su viaje a Estambul con su madre que le ha hecho ver las cosas con perspectiva, se ha dejado ver con la bolsa de la joyería donde compró el dichoso anillo. La revista ha desvelado todos los detalles.

Planes para el anillo

“Íñigo cogió la bolsa con el anillo y fue a un hotel con una cafetería acristalada en la plaza del Carmen para reunirse con dos empleados de la joyería donde lo adquirió para pedirle que se lo custodien temporalmente. Al parecer, no lo ha devuelto porque no está preparado para renunciar al compromiso. No lo quería tener consigo, pero tampoco quería separarse de él", informan.

Por lo visto, tiene planes para ese anillo y no precisamente para acabar con él. “Íñigo ha encargado a los dueños que transformen el anillo y lo hagan crecer. Esa historia simboliza un momento amargo, pero su historia de amor podría curar las heridas, crecer y transformarse en un nuevo anillo de compromiso que sería un nuevo símbolo y prueba definitiva de que su amor puede con todo".

Está claro que esta historia todavía no tiene un final cerrado y que puede pasar cualquier cosa. Eso sí, necesita un tiempo.