"Me abrí un vino": La traumática experiencia de Azahara en ‘First Dates’ al pillar a su novio con un hombre

Si algo hay cada día en el programa de First Dates de Cuatro conducido por Carlos Sobera es ganas de encontrar el amor o, al menos, una ilusión que te haga romper todos los esquemas. Pese a que esta sea la clara intención de muchos de los solteros y solteras que cruzan la puerta del restaurante, la realidad es que no todos buscan lo mismo y muchos de ellos cargan con historias del pasado, que pueden jugarles o no una mala pasada.

Este ha sido el caso de Azahara, una joven que ha pisado First Dates dispuesta a sacar toda su artillería pesada para conquistar al que ha sido su cita, Carlos. Sin embargo, hay redecillas del pasado que salen a relucir cuando al charlar amistosamente con alguien y en esas estaban, cuando Azahara le ha preguntado sobre qué había sucedido en sus anteriores relaciones.

Carlos le ha explicado que nada fuera de lo normal: falta de complicidad, algún que otro engaño y conflicto de intereses. Ella, por su parte, le ha confesado que tuvo un amor de verano, que se acabó porque la dejó tirada en el aeropuerto y después se marcó un ghosting en toda regla.

Aunque seguidamente Azahara ha querido compartir uno de los momentos más bochornosos que había vivido. Al parecer, la chica encontró al que era su pareja de 9 años en una cama con un hombre. Según su versión ella salió antes de trabajar y al abrir la puerta vio a su chico en plena acción. “Me senté en el sofá. Me abrí una botella de vino y esperé a que salieran. Ellos no se habían dado cuenta”, ha explicado despertando el asombro de su cita con su peculiar reacción.

Pese a este momento de tensión, Azahara ha retomado la conversación con su cita. Al hablar de sus inquietudes y darse cuenta que a ambos les gustaba hacer cosas se han dado cuenta que su conexión podría ir un paso más allá.

El resto de la velada ha transcurrido con normalidad hasta que ha llegado el momento del fotomatón, donde los calores han comenzado a subir hasta tal punto de que han conseguido dejarse llevar. Él se ha acercado mucho a ella y ella ha dejado que lo hiciera. Tras este primer tonteo, ambos han sucumbido a los encantos de Cupido al dar rienda suelta a su pasión.

En el momento de la decisión final, tanto Azahara como Carlos han coincidido en querer seguir conociéndose fuera de los focos.