Alerta si tienes un vuelo: los tripulantes de cabina de Vueling convocan huelgas de noviembre a enero de 2023

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de la aerolínea Vueling en España han anunciado este viernes 21 de octubre que se pondrán en huelga todos los viernes, domingos, lunes y festivos de entre el próximo 1 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023 para exigir una subida salarial del 13,4% para 2022 y por lo tanto, los pasajeros que viajen desde o hacia España en esas fechas podrían ver afectados sus vuelos.

Según ha informado la agencia Europa Press, los trabajadores de la aerolínea de nuestro país están llamados a la huelga por el Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelos de Líneas Aéreas (Stavla), que en un comunicado ha asegurado que pese a que les habría encantado evitar la huelga, les ha resultado "irremediable" convocarla. "El colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros no puede continuar inmerso en la situación de precariedad salarial en la que se encuentra mientras la empresa alarga en el tiempo la negociación del convenio colectivo", han sostenido desde el sindicato.

Por su parte, Vueling se ha mantenido firme en su postura y ha sostenido que "no es el momento de dividirse, sino de sumar esfuerzos para construir el futuro de la aerolínea". La compañía, que de momento no ha anunciado los servicios mínimos que se establecerán para dar servicio a los viajeros que tienen los billetes adquiridos para estas fechas, ha defendido que, bajo su punto de vista, no es el momento de implementar una subida salarial, ya que esto conllevaría la pérdida de competitividad de Vueling y podría implicar una reducción del tamaño de la compañía y una reorganización de su estructura.

Además, desde la organización han insistido en la idea de que los responsables de la misma y los trabajadores ya acordaron incrementar tanto los conceptos fijos como variables del colectivo de tripulantes de cabina en un 6,5% en efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2021, con el consiguiente abono de los retrasos correspondientes a dicho año; y han recalcado la importancia de que se apruebe el convenio colectivo en el que se está trabajando desde el pasado mes de abril y de que este sea "sostenible".