Louis Tomlinson, en 'La Resistencia': sus planes gobernando Reino Unido, la marihuana y la locura de sus fans

El programa de La Resistencia de David Broncano nunca deja de sorprender. El jueves por la noche volvió a dejar boquiabiertos a todos los espectadores y asistentes al programa al lanzar, tan solo unas horas antes de que se emitiera el programa, que el invitado de la noche sería...¡Louis Tomlinson!

Hasta el propio programa de La Resistencia parecía no dar crédito a lo que estaba anunciando, pero así era. Esa misma noche, el plató levantado en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid recibió al exmiembro de One Direction. "No sé cómo ha podido ocurrir esto, pero es cierto", lanzaba el mensaje subido a Twitter que dio el bombazo.

Los comentarios en redes sociales estuvieron a la altura de la noticia y muchos seguidores no pararon de escribir al programa dirigido por David Broncano para poder acudir como público, desatando una auténtica locura entre los fans del cantante.

Louis Tomlinson en La Resistencia: "Legalizaría la marihuana"

Broncano tenía preparadas unas preguntas muy british para lanzar al artista de, nada más y nada menos, que una de las boy bands inglesas que más fenómeno fandom ha generado. El conductor dejó de lado a los intérpretes y quiso ser él quien tradujese la entrevista.

Y aunque One Direction ya rompió hace unos años, el presentador de La Resistencia no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle acerca de los nuevos (y bruscos) cambios en el gobierno de Reino Unido.

Tras la repentina dimisión de la primera ministra Liz Truss después de haber estado 45 días ostentando el puesto, Broncano le preguntó a Tomlinson quién sería, en su opinión, el próximo gobernante de Reino Unido. "Tú mismo", respondió divertido el artista.

Siguiendo el juego, el presentador de La Resistencia se interesó acerca de la primera medida que tomaría el ex One Direction como primer ministro. La respuesta, desde luego, fue inesperada: "Yo legalizaría la marihuana". De hecho, el propio Ricardo Castella señaló a Grison: "Aquí tienes un voto".

Tras el aplauso y los vítores del público, Tomlinson continuó con la broma (o no) y, ante la desilusión de Broncano por que no le hubiera traído un regalo (una costumbre en el programa), el cantante le prometió que volvería más adelante y le traería "un porro ya liado".

Louis Tomlinson desata la locura en Madrid

Como cabía esperar, la noticia de que Tomlinson acudiría a La Resistencia corrió como la pólvora en las redes y no había fan que quisiera perderse la oportunidad de poder ver en persona a su ídolo.

Por ello, la entrada del Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid se colapsó horas antes de su llegada al plató del programa de Movistar+, hasta el punto de que el cantante apenas pudo llegar o salir del coche de la cantidad de aficionados que se amontonaron frente al espacio.

Tal fue el barullo, que, ya en el programa, David Broncano hasta se ofreció a actuar como "cebo humano" para que Louis Tomlinson pudiera salir sin problemas.