El vídeo que cambia el origen de One Direction: “Pensé que Simon Cowell habría quemado las pruebas” Porque fue Nicole Scherzinger quien apostó por los 5 miembros juntos

One Direction, en 2010 / (left to right) Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles and Liam Payne of One Direction arriving for the World Premiere of Harry Potter and The Deathly Hallows : Part One, at the Odeon West End, Leicester Square, London. (Photo by Ian West/PA Images via Getty Images