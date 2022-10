La audiencia tiene claro por qué Sandra Barneda se derrumbó y lloró tanto en ‘La isla de las tentaciones 5’

Ya lo habíamos visto en el avance, pero este jueves lo hemos visto en el programa. Sandra Barneda se rompe en La isla de las tentaciones y derrama muchas lágrimas al empatizar con Samuel. Todo ocurrió cuando decidió ir a visitarles a su villa tras una hoguera muy dura.

“La verdad es que he pasado una noche mala. He dado vueltas a las cosas toda la noche. Me ha entrado el bajón de nuevo, jamás pensé que amara tanto a una persona que me diera tanto miedo perderla”, se derrumbaba Samuel.

Y detrás iba la presentadora que no podía reprimir las lágrimas al ver al chico tan roto por amor. “Yo creo que estás aguantando que te mueres por amor a ella y es super bonito, ¿me oyes?”, le decía para intentar consolarle.

Pero Samuel se venía más abajo todavía y Sandra empatizaba con él. “Samu, todos hemos vivido esto… todos nos hemos roto por amor y no pasa nada”, le decía.

A lágrima viva

“Si la persona que tú amas con toda tu alma…todo lo que sentí es muy duro”, alegaba él. “Por eso tienes que ser fuerte y ser valiente es, también, mostrar que en el amor te puedes romper”, añadía Sandra.

“Cuando lloro, lo que pienso es querer demostrarle lo que la amo y me da mucha pena que el amor no sea mutuo y eso me mata”, explicaba Samuel sobre lo que está sucediendo entre Tania y Hugo. Pudo ver en la hoguera que hay una gran conexión entre ellos y, aunque en un principio pareció tranquilizarle el hecho de que no se hubieran besado, no puede evitar preocuparse.

Y en ese ambiente de sinceridad y tristeza se pronunciaba también Javi que es otro dado a empatizar. “Son las mujeres de nuestras vidas y pensar que las puedes perder…”, intentaba explicar.

La explicación

Les queda todavía mucho por ver. Pero mientras, la audiencia empatiza con Sandra Barneda. Alaban que sea tan humana y se implique tanto en las historias de las parejas y tienen claro por qué demostró ella también tanto dolor. La clave es su ruptura con Nagore Robles que se produjo poco antes de irse a grabar este programa.

Lágrimas con las que muchos se han identificado.